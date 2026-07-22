Alba si prepara ad accogliere nuovamente Mirabilia “On the Road”, la rassegna che porta il meglio del circo contemporaneo, del teatro di strada e delle arti performative nei comuni della provincia di Cuneo. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, per tre intense giornate, il Cortile della Maddalena, piazza Duomo e le vie del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’edizione di quest’anno assume un significato speciale, celebrando il ventesimo anniversario dalla nascita della manifestazione, con un ricco programma di spettacoli che vedrà protagoniste compagnie sia italiane che internazionali.

L’edizione 2026 prenderà il via venerdì 31 luglio con l’inaugurazione ufficiale al Cortile della Maddalena, fissata per le ore 20.45. Alle 21.10, il pubblico potrà assistere a “Lusìn” della Compagnia Hanami, uno spettacolo di circo contemporaneo che intreccia danza aerea, teatro visuale e suggestive proiezioni luminose, ispirate alle misteriose luci erranti della tradizione alpina e piemontese. La programmazione proseguirà sabato 1 agosto, quando il centro storico sarà animato da “Woow!” della Compagnia Bruboc, proposto sia in forma itinerante lungo Via Maestra sia nella versione integrale al Cortile della Maddalena. Il cuore della serata sarà “Edèn” del Théâtre Jaleo, in scena alle 21 al Cortile della Maddalena, una delle proposte internazionali più attese del festival.

Questo spettacolo unisce teatro di figura, danza, musica e arti visive in un viaggio poetico che esplora le fragilità e i desideri dell’animo umano. In piazza Duomo, inoltre, sarà possibile ammirare “I Custodi delle Fiamme” della compagnia Calidè, una performance avvincente tra fuoco, danza e giocoleria.

Programma e attività per tutte le età

La giornata di domenica 2 agosto offrirà un’ampia varietà di eventi. Tra questi, “Sirene” di Sara Vilardo, una performance itinerante e immersiva ispirata all’Odissea, che sarà replicata più volte durante la giornata. Nel pomeriggio, la Compagnia Bruboc tornerà con nuovi appuntamenti di “Woow!”. La chiusura della tappa albese di Mirabilia sarà affidata nuovamente a “Edèn” del Théâtre Jaleo, in programma alle ore 21.

Per tutta la durata della manifestazione, il Cortile della Maddalena ospiterà anche “La Piazza dei Balocchi” di Microcirco, uno spazio interamente dedicato a bambini e famiglie. Qui saranno disponibili giochi d’altri tempi, laboratori creativi e installazioni interattive, pensate per coinvolgere più generazioni. “La Piazza dei Balocchi” sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Un legame consolidato con la città di Alba

Il Festival Mirabilia ha costruito negli anni un solido e autentico sodalizio con la città di Alba. Questa collaborazione ha permesso di portare sul territorio alcuni tra i più interessanti linguaggi della scena contemporanea, valorizzando il patrimonio urbano attraverso lo spettacolo dal vivo e promuovendo un proficuo incontro tra artisti e pubblico.

Il ventennale del festival, che ha contribuito alla diffusione di nuovi linguaggi artistici e al dialogo con le comunità locali, rende l’edizione 2026 particolarmente significativa. L’Assessore alla Cultura e Turismo, Caterina Pasini, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, affermando: “Festeggiamo lo straordinario traguardo dei vent’anni del Festival, certi che questo legame continuerà a crescere, tracciando nuove e sorprendenti strade di bellezza e cultura da percorrere insieme”.