Christian Madsen, attore classe 1990 e volto noto per il film distopico Divergent, ha recentemente condiviso la sua profonda connessione con l'Italia. Durante la nona edizione del Filming Italy Sardegna, Madsen ha esplorato le sue radici siciliane, il legame con il celebre padre Michael Madsen e un affascinante progetto cinematografico in Abruzzo, rivelando aspetti inediti della sua vita e carriera.

Figlio d'arte, Christian porta l'eredità di un cognome importante nel panorama cinematografico. Suo padre, Michael Madsen, è divenuto icona grazie a ruoli indimenticabili come Mr Blonde ne Le Iene e il killer Budd in Kill Bill Vol.

2. Christian ha intrapreso la carriera attoriale a dieci anni. Sua nonna, la regista Elaine Madsen, lo incoraggiò dopo averlo visto recitare al liceo, presentandolo a Martin Landau e introducendolo all'Actors Studio, gettando le basi della sua preparazione professionale.

Radici italiane e un progetto in Abruzzo

Madsen ha raccontato del suo intenso viaggio in Italia, intrapreso lo scorso ottobre, mosso dal desiderio di riscoprire le sue origini. "Essendo la famiglia di mia madre di origini siciliane, sentivo il bisogno di capire quali erano le mie radici", ha spiegato. Durante questa esplorazione, ha fatto una scoperta sorprendente: suo padre aveva acquistato una piccola proprietà in Abruzzo circa dieci anni prima.

"Sono andato a vedere questa casetta in pietra che si trova esattamente a Fallo", ha rivelato l'attore. L'esperienza è stata così significativa che vi è tornato con un amico, e insieme hanno deciso di avviare un progetto cinematografico. "Prima doveva essere solo un corto, ma credo che diventerà un film", ha anticipato.

In quella casa, ha aggiunto, è ancora presente la tazza che usava suo padre, un dettaglio toccante. Ha raccontato di aver percepito un lato completamente diverso del genitore quando si trovava a Fallo, un luogo dove nessuno conosceva la sua fama, permettendogli di essere semplicemente se stesso. Questa rivelazione ha rappresentato un momento di grande emozione e comprensione per Christian.

Il legame con il cinema italiano e l'amicizia con Quentin Tarantino

L'amore di Christian Madsen per l'Italia non si limita alle sue radici familiari, ma si estende profondamente al suo patrimonio culturale, in particolare al cinema del passato. Ha espresso la sua ammirazione per maestri come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, e per attori iconici come Marcello Mastroianni. "Spero di lavorare con qualcuno che abbia ancora voglia di fare quel tipo di cinema", ha dichiarato.

Riguardo al rapporto con il celebre regista Quentin Tarantino, Christian ha ricordato esperienze significative fin dall'infanzia. "Da bambino sono stato sul set di Kill Bill e, da più grande, su quello di The Hateful Eight", ha raccontato.

L'anno scorso, ha avuto modo di incontrare nuovamente Tarantino al Burbank International Film Festival, in occasione di un premio alla carriera, e in quell'occasione hanno avuto modo di parlare a lungo. Christian ha descritto Tarantino come "un amico di famiglia", evidenziando il legame quasi fraterno che univa il regista a suo padre. Ha condiviso i ricordi più vividi legati al periodo delle riprese di Kill Bill, quando erano "molto uniti" e suo padre viveva in una roulotte "sperduta nel nulla", un periodo che ha definito "bellissimo".

L'esperienza italiana di Christian Madsen si è arricchita anche di scoperte musicali. "Quando sono arrivato nel vostro Paese qualcuno mi ha consigliato di ascoltare le sue canzoni", ha rivelato, riferendosi a Vasco Rossi.

La sua preferita è diventata "Vivere". In un'incredibile coincidenza, tornato a Los Angeles, ha avuto l'opportunità di conoscere il rocker italiano a un party privato, scoprendo "una persona e un artista incredibile". Questo incontro inaspettato ha suggellato ulteriormente il suo legame con la cultura italiana.