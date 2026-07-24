L'inconfondibile voce di Gregory Porter, figura centrale della scena soul e jazz internazionale, torna a Roma per un'unica e attesissima data estiva italiana. Il 25 luglio, l'artista pluripremiato si esibirà alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito del prestigioso Summer Fest organizzato dalla Fondazione Musica per Roma. Porter, celebre per la sua timbrica potente e riconoscibile, si conferma così tra i protagonisti più richiesti dei festival mondiali, scegliendo la capitale italiana per il suo esclusivo appuntamento estivo.

Il concerto è fissato per sabato 25 luglio alle ore 21:00 e vedrà il talentuoso artista californiano affiancato da una band d'eccezione: Gregory Chip Crawford al pianoforte, OndreJ Pivec all’Hammond, Emanuel Harrold alla batteria, Tivon Pennicott al sax e Jahmal Nichols al basso.

Con una carriera decennale costellata di successi, Porter ha sempre dichiarato di voler portare il jazz contemporaneo alle masse, una missione che lo ha trasformato in un fenomeno globale, capace di collezionare sold out in ogni angolo del mondo.

La carriera di Gregory Porter: dai club californiani ai Grammy Awards

Nato e cresciuto a Bakersfield, in California, Gregory Porter ha mosso i primi passi nel mondo della musica esibendosi nei piccoli club jazz di San Diego, parallelamente agli studi universitari. Il suo percorso artistico ha preso una svolta decisiva con il trasferimento a New York, dove ha potuto dedicarsi a tempo pieno alla sua passione. I primi due album, "Water" (2010) e "Be Good" (2012), hanno immediatamente catturato l'attenzione della critica, valendogli entrambe le candidature ai Grammy Awards e preannunciando il suo imminente successo internazionale.

Il vero e proprio trionfo arriva nel 2013 con la pubblicazione di "Liquid Spirit" per l'etichetta Blue Note. Questo album ha consacrato Porter al grande pubblico, superando il milione di copie vendute e fruttandogli il suo primo Grammy Award nella categoria Miglior Album Vocale. Nel corso della sua brillante carriera, Porter ha accumulato numerosi riconoscimenti, inclusi due Grammy nella medesima categoria, e ha collaborato con alcune delle voci e degli strumentisti più illustri del panorama jazz e soul.

Il legame di Gregory Porter con l'Italia: da Sanremo all'Auditorium

Il pubblico italiano conosce bene Gregory Porter, che è stato ospite dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. In quell'occasione, ha incantato la platea duettando con Serena Brancale e Delia durante la serata delle cover, regalando una memorabile interpretazione di "Besame mucho".

Il concerto romano rappresenta, dunque, un attesissimo ritorno nel nostro paese per l'artista. La Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, riconosciuta come uno dei principali palcoscenici italiani per eventi jazz e pop internazionali, offre ogni estate una programmazione di altissimo livello nel panorama musicale europeo.

Questo evento di spicco si inserisce perfettamente in una stagione estiva ricca di nomi di primo piano e caratterizzata da una costante presenza del jazz d'autore. La scelta di Gregory Porter di dedicare all'Auditorium la sua unica tappa italiana sottolinea il prestigio del Summer Fest e la capacità della città di Roma di attrarre e ospitare grandi artisti internazionali, consolidando la sua posizione nel circuito culturale e musicale globale.