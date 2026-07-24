A Polignano a Mare è stato presentato il logo ufficiale che accompagnerà le celebrazioni per il centenario della nascita di Domenico Modugno, in programma per il 2028. Il simbolo, selezionato tramite concorso, raffigura l'artista con le braccia aperte, una chitarra e il mare. Questi elementi richiamano la sua figura iconica e il profondo legame con la città natale e con l'intera regione della Puglia, fonte di ispirazione per le sue melodie.

Il simbolo del centenario: un omaggio visivo all'eredità pugliese

Il logo è stato ideato da un gruppo di giovani creativi pugliesi, che hanno voluto rendere omaggio a Domenico Modugno attraverso un'immagine che unisce la sua iconica posa, simbolo di gioia e libertà, la potenza della sua musica e la bellezza del paesaggio marino di Polignano.

Il disegno presenta una silhouette stilizzata dell'artista con le braccia spalancate, una chitarra e il profilo delle onde del mare. Questi elementi simboleggiano l'autentica connessione tra Modugno, la sua arte e il territorio pugliese. L'emblema sarà il fulcro visivo di tuttele iniziative e gli eventi che si svolgeranno in occasione del centenario nel 2028, richiamando la grandezza dell'artista.

Polignano a Mare celebra il suo illustre cittadino

Il centenario di Domenico Modugno rappresenta un'occasione di grande rilevanza per la città di Polignano a Mare, che si prepara con orgoglio a celebrare uno dei suoi figli più illustri. Il logo, oltre a essere un tributo artistico, mira a rafforzare il senso di appartenenza della comunità e a valorizzare il patrimonio culturale locale reso celebre da Modugno.

L'iniziativa intende coinvolgere attivamente residenti e visitatori attraverso una serie di eventi che si susseguiranno nei prossimi anni. L'obiettivo primario è mantenere viva la memoria di Modugno, perpetuandone l'eredità artistica e culturale per le generazioni future.