Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, la città di Alba si prepara ad accogliere nuovamente Mirabilia “On the Road”, la rinomata rassegna diffusa che porta nei comuni della provincia di Cuneo il meglio del circo contemporaneo, del teatro di strada e delle arti performative. Questa edizione assume un significato speciale, celebrando il ventesimo anniversario del Festival e rafforzando il legame consolidato tra Mirabilia e la città di Alba.

Un palcoscenico a cielo aperto: il programma degli spettacoli

Per tre intense giornate, il Cortile della Maddalena, Piazza Duomo e le suggestive vie del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da compagnie italiane e internazionali.

L'inaugurazione, prevista per il 31 luglio, vedrà protagonista la Compagnia Hanami con lo spettacolo “Lusìn”, una creazione di circo contemporaneo che intreccia danza aerea, teatro visuale e affascinanti suggestioni luminose ispirate alla tradizione alpina e piemontese.

La giornata di sabato 1° agosto entrerà nel vivo con diverse proposte artistiche. Il centro storico ospiterà “Woow!” della Compagnia Bruboc, una coinvolgente performance di comicità fisica che interagirà direttamente con il pubblico. Al Cortile della Maddalena, sarà la volta di “Edèn” del Théâtre Jaleo, un ambizioso progetto internazionale che fonde teatro di figura, danza, musica e arti visive in un viaggio poetico. La stessa sera, in Piazza Duomo, l'energia della compagnia Calidè darà vita a “I Custodi delle Fiamme”, uno spettacolo mozzafiato che combina fuoco, danza e giocoleria.

Esperienze per tutte le età e dettagli pratici

La giornata conclusiva, domenica 2 agosto, offrirà un ricco programma che include “Sirene” di Sara Vilardo, un suggestivo percorso itinerante e immersivo ispirato all’Odissea. Non mancheranno nuovi appuntamenti con la Compagnia Bruboc e una replica dello spettacolo “Edèn”. Durante l'intera durata della manifestazione, sarà attiva “La Piazza dei Balocchi” di Microcirco, uno spazio pensato per bambini e famiglie, ricco di giochi tradizionali, laboratori creativi e installazioni intergenerazionali. Quest'area sarà allestita al Cortile della Maddalena e aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il Festival Mirabilia propone un'offerta variegata, con spettacoli a biglietto e numerose iniziative gratuite.

I biglietti sono acquistabili sia presso le biglietterie fisiche in loco sia comodamente online.

Un sodalizio ventennale tra Mirabilia e Alba

L'edizione 2026 riveste un'importanza particolare in quanto celebra il ventesimo anniversario del Festival. L'Assessore alla Cultura e Turismo, Caterina Pasini, ha sottolineato l'importanza del lungo e proficuo sodalizio tra Mirabilia e la città di Alba. “Festeggiamo lo straordinario traguardo dei vent’anni del Festival”, ha dichiarato l'Assessore, “certi che questo legame continuerà a crescere, tracciando nuove e sorprendenti strade di bellezza e cultura da percorrere insieme”. Questa collaborazione ha contribuito a valorizzare il patrimonio urbano attraverso lo spettacolo dal vivo, portando sul territorio alcuni tra i più interessanti linguaggi della scena contemporanea.