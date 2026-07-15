Il premio letterario 'Pane e parole', iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che valorizza libri e podcast in tre diverse categorie, ha svelato i suoi finalisti il 15 luglio 2026. La presentazione è avvenuta nella suggestiva Piazza Coperta della Biblioteca Salaborsa a Bologna, in un incontro pubblico che ha visto la partecipazione di figure chiave. Erano presenti la vicepresidente vicaria della cooperativa, Francesca Durighel, il presidente Domenico Trombone, e i membri del comitato scientifico, presieduto da Angela Finocchiaro.

Durante l'appuntamento bolognese, autrici e autori delle opere finaliste hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i componenti del comitato scientifico.

Questo panel di esperti, presieduto da Angela Finocchiaro, include studiosi di riconosciuta esperienza in diversi ambiti, come Gianpiero Dalla Zuanna, Antonio Funiciello, Michele Morgante, Massimiliano Panarari, Antonio Pascale, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea Zannini. Un momento significativo dell'incontro è stato il conferimento di una menzione speciale del comitato scientifico al volume "Il caporalato. Una storia" di Giovanni Ferrarese, un'opera presentata fuori concorso.

L'iniziativa e le modalità di voto

L'iniziativa 'Pane e parole' non è solo un concorso, ma un vero e proprio invito alla partecipazione attiva. I soci di Coop Alleanza 3.0 sono chiamati a esprimere la propria preferenza per le opere finaliste tramite una votazione online, accessibile sul sito della Cooperativa fino al 15 ottobre 2026.

L'obiettivo primario del premio è valorizzare libri e podcast di qualità, opere capaci di interpretare e aiutare a decifrare i profondi cambiamenti che attraversano la società contemporanea. Questi temi spaziano dalle trasformazioni nei modi di produrre e consumare, fino all'evoluzione della comunicazione, dell'informazione e della costruzione delle relazioni umane.

Come ha sottolineato Angela Finocchiaro, presidente del comitato scientifico: «Con Pane e Parole vogliamo dare risalto a libri e podcast di qualità, capaci di aiutare a decifrare i cambiamenti che attraversano il nostro tempo: dal modo di produrre e consumare a quello di comunicare, informarci e costruire relazioni. In una società sempre più complessa, offrire contenuti affidabili e accessibili significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli».

A rafforzare questa visione, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone, ha aggiunto: «Libri e podcast diventano così beni essenziali, come il pane, perché nutrono il pensiero critico, aiutano a leggere il presente e rafforzano la democrazia come spazio naturale dello sviluppo umano».

Luogo e accessibilità dell'evento

L'evento di presentazione si è tenuto nella prestigiosa Biblioteca Salaborsa, precisamente nella sua Piazza Coperta, situata in Piazza del Nettuno 3, a Bologna. Caratterizzato da un accesso privo di barriere, l'incontro è stato interamente gratuito, offrendo a tutti i partecipanti una preziosa opportunità di confronto diretto tra il pubblico, gli autori delle opere in concorso e i membri del comitato scientifico, in un dialogo aperto sui temi cruciali affrontati dai saggi e dai podcast selezionati.