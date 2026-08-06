Francesco Guccini, figura poliedrica di cantautore e scrittore, ha dedicato i suoi ultimi giorni alla stesura di un nuovo romanzo, ‘Calde le pere. Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla’. Quest’opera, la cui pubblicazione postuma è prevista per l’inizio di settembre, sarà edita da Giunti, casa editrice che ha già ospitato gran parte della sua produzione letteraria. Il libro rappresenta l’ultima traccia della sua prolifica attività narrativa, capace di intrecciare con maestria memoria personale e storia collettiva, confermando ancora una volta la sua profonda sensibilità e il suo sguardo unico sul mondo.

La genesi e le trame di “Calde le pere”

Il romanzo ‘Calde le pere’ ha preso forma da un’idea suggerita a Guccini da un amico, che in precedenza aveva già adattato un brogliaccio in uno spettacolo di cabaret. Al centro della narrazione si sviluppano due storie principali, che si intersecano e si completano: quella di una misteriosa ragazza in bicicletta e quella di una fanciulla illibata che, in modo inatteso, rimane incinta dopo aver fatto il bagno nel fiume Reno. L’ambientazione di queste vicende richiama vividamente Casalecchio sul Reno, un luogo che tra gli anni Trenta e Cinquanta era conosciuto come il “Lido di Bologna”. Questa località era un punto di ritrovo estivo molto popolare, animato da una vivace vita sociale e frequentato da migliaia di bagnanti ogni giorno.

Guccini, fedele al suo stile, ha strutturato il libro in una serie di “quadri”, ciascuno arricchito da un titolo e una didascalia dal tono ironico, ispirandosi a grandi autori come Sterne e Jerome, che egli amava profondamente per la loro capacità di narrare con leggerezza e profondità.

Omaggio al territorio e alla forza delle parole

Nel corso del romanzo, Francesco Guccini ha voluto rendere un sentito omaggio a Pavana e al fiume Reno, elementi costantemente presenti e significativi nella sua vasta produzione artistica e personale. L’autore ha sempre sottolineato l’importanza cruciale delle parole e del dialetto, inserendo nel testo termini pavanesi che si ritrovano anche in sue opere precedenti.

Il Reno, descritto come il “fiume della sua vita”, emerge come un vero e proprio protagonista della narrazione, unendo spunti autobiografici, frammenti di storia e pura immaginazione poetica. Questa opera postuma si distingue per la sua capacità di evocare atmosfere suggestive e di dare vita a personaggi che attraversano epoche diverse, mantenendo sempre quello sguardo ironico, disincantato ma mai cinico, che ha caratterizzato l’intera carriera di Guccini.

Il percorso letterario e l'eredità di un maestro

Negli ultimi anni della sua vita, Francesco Guccini aveva consolidato la sua collaborazione con Giunti Editore, arricchendo il panorama letterario italiano con numerosi romanzi e raccolte di racconti.

Tra le sue opere più recenti si annoverano il giallo ‘Vola Golondrina’, scritto in collaborazione con Loriano Macchiavelli, e la raccolta ‘Come eravamo’. Il romanzo postumo ‘Calde le pere’ si aggiunge così come un ulteriore tassello fondamentale a una carriera straordinaria. Guccini è stato uno dei più importanti cantautori e scrittori italiani, nato a Modena e cresciuto a Pavana. Attraverso i suoi testi e i suoi libri, ha saputo raccontare con lucidità e partecipazione la trasformazione del Paese, intrecciando storie personali e collettive. La sua voce inconfondibile e la sua scrittura profonda hanno accompagnato e ispirato generazioni, lasciando un’eredità culturale di inestimabile valore, ricca di spunti di riflessione e di memoria condivisa.