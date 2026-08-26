La nona edizione di Storie Parallele Film Festival si prepara ad animare Salandra, in provincia di Matera, dal 10 al 13 settembre. L'evento, che quest'anno ha come filo conduttore il tema delle "Transizioni", si conferma un punto di incontro tra cinema del reale, teatro, musica, arti performative e il paesaggio lucano. Nato nove anni fa, il festival mira a creare nuove connessioni tra chi vive il territorio, chi vi fa ritorno e chi lo scopre per la prima volta.

Milcho Manchevski, ospite d'onore e Leone d'oro

Protagonista indiscusso di questa edizione sarà il regista macedone Milcho Manchevski, celebre per aver vinto il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1994 con il film "Prima della Pioggia".

Manchevski terrà una masterclass approfondita sul suo percorso artistico e sulla sua visione cinematografica. A lui sarà dedicato un omaggio speciale con la proiezione dei cortometraggi "The End of Time", "Thursday" e del lungometraggio "Willow", offrendo al pubblico una panoramica completa della sua opera.

Il Concorso Internazionale si apre ai lungometraggi

Il cuore pulsante del festival è il Concorso internazionale, tradizionalmente dedicato al documentario. Una novità significativa di quest'anno è l'apertura ai lungometraggi: quattro opere selezionate si aggiungeranno agli otto cortometraggi documentari provenienti da diverse parti del mondo, ampliando la prospettiva e la ricerca di nuovi sguardi sul reale.

Un programma ricco tra arte e musica

Il programma di Storie Parallele non si limita al cinema, ma abbraccia diverse forme d'arte. Per il teatro, è in scena lo spettacolo "Amleto", ideato e interpretato da Michele Sinisi. La musica avrà un ruolo di primo piano nella suggestiva Grande Arena dei Calanchi, dove il 12 settembre si esibiranno Frenetik e Alessandro Roberti (Studio Clichè) con una performance AV live, seguiti dal coinvolgente dj set di Victor Kwality. L'offerta musicale include anche "Fragmenta – Sleep Concert", un'esperienza immersiva con sonorizzazione di Carmine Iuvone e live visual di Alessandro Roberti, e il concerto "Transumana" di Valerio Zito con la Banda di Tolve e il maestro Rocco Mentissi, che si terrà alla Masseria Artemio Visceglia.

"Transizioni": uno sguardo sul presente e sul futuro del territorio

Il direttore artistico Nicola Ragone ha sottolineato la dinamicità del festival e del territorio: “Ogni anno Storie Parallele cambia, perché cambia il tempo che attraversiamo e cambiamo anche noi... Oggi crediamo che la sfida sia anche quella opposta: guardare il mondo partendo da qui... Le aree interne non sono luoghi immobili... È questo sguardo che continua a guidare il nostro Festival. Per questo abbiamo scelto Transizioni come tema della IX edizione...”. Il festival si propone così di abitare le trasformazioni del territorio, promuovendo nuovi dialoghi tra persone, linguaggi e luoghi attraverso proiezioni, cammini, incontri e spettacoli che coinvolgeranno attivamente la comunità locale e i numerosi visitatori.