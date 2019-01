Annuncio

Quest'inverno perchè non sfoggiare un nuovo taglio di capelli [VIDEO]? Le proposte non mancano e saranno davvero tante: in particolare, è di tendenza la chioma corta che Victoria dei Maneskin ha sfoggiato nel programma Che Tempo che fa, durante la puntata del 20 gennaio.

Chiome corte per questo inverno

I tagli corti sono sempre molto pratici da portare e ha seguito questa Moda anche Victoria De Angelis. Ora, infatti, la cantante sta portando un bob pari e molto corto, con delle scalature molto leggere e una frangia super dritta.

Per quanto riguarda le tonalità, Victoria ha abbandonato il biondo chiaro e ha optato per un biondo molto più scuro. La nuance in questione è molto calda e non mancano delle schiariture molto naturali e particolari.

Quest'inverno di tendenza anche il bob medio, il ciuffo-frangia e la frangia da portare in mille versioni. Ovviamente è sempre bene chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia prima di qualsiasi scelta.

Nuovi colori e nuance

Oltre che rifare la chioma, quest'inverno si può optare per una nuova tonalità. Di tendenza ci sarà il rosa, da portare in tutte le sfumature. Anche Maise Williams ha scelto questa nuance pastello che, alla luce, risulta molto originale: radici al naturale, piega è mossa e frangia sfilata. Le beach waves sono ben strutturate, inoltre, rendono il look decisamente più 'morbido'. Si potrà optare anche per il balayage rosa oppure si potranno tingere solamente le punte di colore rosa strong. Saranno molto richiesti anche i tagli corti con questa nuance e la frangetta sfilata e cortissima.

Prima di realizzare la tonalità in questione, servirà prima decolorare i capelli. Se, invece, non si vuole fare un cambio di look troppo 'rivoluzionario', si potrà sempre utilizzare uno spray temporaneo. Per ottenere lo stesso styling di Maisie si dovrà utilizzare la piastra sulle lunghezze frontali e fare delle onde sul resto dei capelli. Per fissare il tutto basterà una spruzzata di lacca.

Nuova sfumatura anche per la bella Emma Stone. L'attrice ha scelto il color cioccolato e ha abbandonato il rosso che portava un po' di tempo fa. Questa tonalità è veramente molto vibrante e calda. Inoltre riesce anche a far esaltare la sua carnagione molto chiara (va ricordato che anche il caramello ha questa particolarità). Per quanto riguarda l'acconciatura, l'attrice ha optato per un raccolto con il ciuffo in versione maxi e portato lateralmente. Queste proposte saranno perfette per i prossimi mesi. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].