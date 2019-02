Annuncio

Nell'imminente primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte, perfette per le donne di ogni età. Tutti gli hairstyle arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Si inizierà con il grande protagonista della stagione, il famoso pixie cut. La chioma in questione dovrà essere destrutturata sui lati del capo e i ciuffi saranno valorizzati con delle nuove sfumature; una proposta da copiare sarà quella di creare sulla capigliatura una base castana e le ciocche avranno i toni del bronzo. Sul pixie lo styling dovrà essere super spettinato. Non mancherà nemmeno il bob, da portare liscio o con delle onde molto leggere.

Molto amata da tutte le donne sarà anche la frangia; quest'ultima potrà essere portata in mille modi diversi, corta, lunga, sfilata o piena. La frangetta riuscirà anche a far risaltare lo sguardo; invece per mettere in evidenza gli zigomi, meglio optare per quella asimmetrica. Va ricordato che su tutti gli hairstyle andranno evitate le rasature troppo eccessive. Anche molte celebrità hanno optato per un taglio corto, come ad esempio Alexa Chung, Lucy Boynton e Camila Coelho, quindi andrà provato assolutamente.

Altre proposte

Ultimamente è stato riproposto dai parrucchieri anche il Goldie vibes; il taglio in questione è ispirato allo shag. Quest'ultimo è stato portato anche da Jane Fonda e Meg Ryan.

La lunghezza del Golden vibes arriverà fino alle spalle e saranno presenti anche delle sfilature; la frangia sarà lunga e modellata attorno al volto, in questo modo verrà ben incorniciato. Le ragazze comuni e anche le dive hanno voluto copiare questa nuova tendenza del momento.

Consigli

Prima di scegliere e realizzare questo tipo di chioma, si dovranno seguire dei semplici consigli. Il Goldie vibes sarà perfetto sui capelli molto sottili; inoltre la scalatura regalerà un bel movimento e volume a tutta la capigliatura. Per quanto riguarda la tonalità, si potrà optare per il biondo o il castano; invece per lo styling si dovrà utilizzare regolarmente un prodotto che mantenga la piega. Lo spray o la schiuma andranno applicati sulla chioma umida prima di utilizzare la spazzola e il phon.

Le proposte non mancano mai e aspettano di essere tutte provate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.