Annuncio

Annuncio

Nella prossima primavera ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Le tendenze saranno davvero molte e aspettano solamente di essere scoperte. Adesso vedremo tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione sarà il carré, un vero evergreen. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una chioma media, lunga sul davanti e corta sulla nuca. Si potrà optare per la riga di lato o centrale.

Non mancherà nemmeno il taglio alla Rachel, in versione restaurata: molto volume sulle radici e scalature che incorniceranno il volto. Per regalare un po' di luminosità ai capelli, inoltre, si potranno creare alcuni colpi di luce.

Il famoso pixie cut riuscirà a regalare ad ogni donna un look molto sbarazzino.

Annuncio

La chioma dovrà essere molto corta e spettinata e si potrà scegliere la frangetta o il ciuffo laterale. Sul pixie è possibile giocare anche con le tonalità: via libera ai colori pastello o ai classici. Anche molte star stanno sfoggiando questo hairstyle, come ad esempio Kirsten Stuart e Jennifer Lawrence.

Altre proposte per la prossima primavera

La lunghezza del long bob arriverà alle spalle. Le nuance perfette per questa capigliatura saranno il caramello e il nocciola. La frangia sarà la soluzione ideale per completare perfettamente ogni tipo di taglio. Riuscirà a mettere in risalto gli occhi e nasconderà anche alcune imperfezioni. Questa potrà essere scalata, dritta, a cuore o molto folta, a seconda delle esigenze di ogni ragazza. L'hairstyle in questione avrà bisogno anche di ritocchi mensili dal parrucchiere.

Annuncio

I migliori video del giorno

Anche il caschetto in voga nella prossima stagione

Tra le tendenze glamour della prossima stagione anche il caschetto corto. Molte celebrità hanno seguito questa Moda come abbiamo potuto vedere dai look sfoggiati nella notte degli Oscar 2019.

In primis Irina Shayk che ha scelto la versione ultra sleek con la riga in mezzo. Emilia Clarke, invece, ha optato per un caschetto corto e super liscio. L'attrice Charlize Theron ha scelto una chioma di colore castano cioccolato. Per finire la bella Emma Stone ha scelto di realizzare un'acconciatura raccolta, molto simile ad un caschetto corto e molto ordinato.

Utili anche le parrucche, per valutare se è giunta l'ora di tagliare i capelli oppure no. Le proposte continuano sempre ad arrivare e questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look.

Annuncio

Non resta che sfoggiare un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.