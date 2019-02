Annuncio

Saturno nel capricorno influisce non sempre positivamente in congiunzione con venere, e per i bilancini edonisti è venuto il tempo di tirare le somme. E' oramai il 26 febbraio e c'è qualcosa che non va nella vita di coppia e la razionalità bruta di Saturno ha oramai fatto fare due conti anche ai più pigri.

Tempi duri per la Bilancia

Ripensamenti, angosce, paura della novità bloccano o spirito del leone più avventuroso, figuriamoci quello della povera bilancina, lunatica e con un cielo in parte ostile. Impegni datati a cui purtroppo non ci si è ancora abituati, costringono la vita all'interno di uno schema che sembrerebbe scritto da qualcun altro. Pillola rossa e cambiar vita? Forse non è il momento più adatto per fare pazzie. Sempre gradite in campo amoroso, purchè non in senso irreversibile. Non è questo il tempo adatto.

Per chiunque preferisca la pillola azzurra sono previsti tempi migliori in aprile.

Sole in sestile a Marte influenza la bilancia

Per le donne, l'energia e la volontà sono super bilanciate e vi renderanno sicure e persino più affascinanti del solito. Il 26 febbraio è un ottimo giorno per essere dinamiche, sportive e ricordarsi della forma fisica. Eravate partite bene dopo le feste, possibile che questa luna, così vicina alla terra negli ultimi giorni, risvegli a tal punto la fame nervosa e una certa voglia di litigare? La fiducia che inspirate negli altri è intatta, tutti conoscono i vostri alti e i vostri bassi, e se ne sono fatti una ragione. Non dubitare delle vostre capacità, l'atteggiamento un po' distante che sembra circondarvi è del tutto temporaneo e svanirà del tutto se vi farete vedere sfoggiando un bel sorriso e un atteggiamento positivo già dal primo mattino.

Le attenzioni di una figura maschile sono diminuite, se non mancate nell'ultimo periodo. Meno seccature, questo è certo, ma non trascuratevi per questo. E' sempre dura ricominciare un circolo virtuoso e questo segno lo sa meglio di altri.

Bilancia è passione

Il segno è facilmente incline a sentimenti repentini... spesso ricambiati. Sarà per questo che nell'ultimo periodo alzate così spesso lo sguardo? Vero è che se i bilancini non fossero tanto indulgenti con sé stessi, al mondo ci sarebbe metà dell'amore, che poi non sia duraturo, non è sempre da biasimare. Venere non è solo la Dea ispiratrice del segno, ma un dono per tutti gli altri undici. E allora che dire: sia concesso di vivere senza pensieri questo monotono 26 febbraio, mentre l'inverno ha iniziato il suo lento declino.

Il vero raccolto arriverà in primavera.