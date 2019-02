Annuncio

In questo inverno 2019 continuano ad arrivare delle nuove tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. Le proposte sono davvero tante e aspettano tutte di essere scoperte e copiate. Adesso vedremo tutte le novità a riguardo.

Nuove chiome

In estate si sa che saranno perfetti i capelli raccolti, ma in inverno nessuno sa come ci si dovrà comportare. Per prima cosa si devono curare le chiome, per evitare le doppie punte. Quindi si deve utilizzare uno shampoo molto delicato e applicare sempre una maschera nutriente.

A questo punto si deve scegliere un taglio che si adatti ai lineamenti del volto e allo stile. Detto questo, la frangia sarà perfetta, perché riuscirà a incorniciare il viso.

Inoltre indossando un cappello, sarà molto carino e originale vedere fuoriuscire alcuni ciuffi proprio sulla fronte. Saranno molto richieste anche le chiome ricce. In questo caso si deve optare per delle scalature, le quali regalano alla capigliatura un bel movimento. Lo shag dovrà avere una lunghezza media e sarà immancabile la frangetta corta.

Altri look

Uno styling leggermente mosso sarà sempre abbinato a una bella frangetta. Quest'ultima dovrà molto lunga e con delle sfilature molto leggere. Quando i capelli risulteranno molto fitti, il consiglio sarà quello di accorciarli un po'. In questo modo si asciugheranno anche molto più velocemente. Invece su una capigliatura molto sottile, si dovrà sfoggiare un bel bob. Molto amata anche la frangia a tendina, la quale dovrà risultare molto morbida.

Questo hairstyle sarà anche molto facile da mantenere e sarà perfetto in ogni stagione. Non mancherà nemmeno il pixie cut, la cui lunghezza dovrà coprire le orecchie. Per dare un bel movimento alla chioma, si dovrà giocare con il colore. Quindi via libera alla realizzazione di alcune ciocche più chiare, in particolare ai lati del volto.

Altre proposte

Anche Federica Pellegrini ha deciso di cambiare il proprio look. Ultimamente la nuotatrice sta portando il bi-side. Con questa proposta una donna riuscirà sempre a far esaltare la propria personalità. Realizzare il bi-side è davvero molto facile. La bella Federica ha lavato i capelli con uno shampoo molto idratante. Dopo li ha asciugati con il phon e ha selezionato da un lato del capo alcune ciocche. Su quest'ultime ha creato delle trecce strette e le ha fissate con delle forcine sulla testa. Dall'altra parte della chioma occorre ricordarsi di spruzzare sempre un prodotto termoprotettivo. A questo punto andranno realizzate delle onde. All'inizio andranno utilizzati spazzola e phon, poi il ferro arricciacapelli. Tutte queste tendenze andranno copiate immediatamente, per sfoggiare un nuovo tagli di capelli nell'inverno 2019.