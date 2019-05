Nell'estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli femminili. Diverse delle proposte saranno lanciate dalle celebrità e potranno essere copiate da parte di chi volesse avere sempre un look molto originale.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione sarà senza nessun dubbio il lob: la lunghezza dell'hairstyle in questione arriverà alle spalle.

Pubblicità

Pubblicità

Il lob potrà essere portato con la frangetta o senza, a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza.

Da non dimenticare pure il carré, che potrà essere sfoggiato con lo styling super liscio, in questo modo sarà perfetto in ogni occasione. Per realizzare una chioma liscia si potrà utilizzare la piastra o il phon e la spazzola. In quest'ultima proposta non potrà mai mancare una frangia lunga e piena o il ciuffo: la capigliatura sarà molto particolare.

Tagli di capelli e le celebrità: estate 2019

Molto richiesto da tutte le donne sarà anche il carré pari e leggermente mosso: la chioma in questione è stata scelta anche da chiara Ferragni a Cannes.

I tagli scalati regaleranno un bel movimento a tutta la capigliatura: quindi via libera con lo shag, in stile anni '80. Prima di qualunque decisione sarà comunque sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo il risultato finale sarà sempre impeccabile e invidiato da tutte le amiche.

Pubblicità

Altre proposte

Bella Hadid per i prossimi mesi ha lanciato una nuova tendenza e sarà probabilmente molto copiata la sua chioma sfoggiata al Grand Prix di Monaco. Bella, dopo aver optato per la frangia a clip o l'acconciatura con la fascia, ultimamente ha realizzato un semi-raccolto su dei meravigliosi capelli lunghi. Sull'hairstyle in questione, la coda del semi raccolto viene trasformata in un bel mini chignon: quest'ultimo ha l'effetto ultra sleek e con le punte messy.

Le lunghezze del resto della capigliatura risultano lisce e molto morbide. Questa acconciatura è molto semplice da realizzare e anche da portare, perfetta per avere un look molto glamour.

Le pettinature

Anche all'ultimo Festival di Cannes molte modelle e attrici hanno scelto delle acconciature e in particolare i semi raccolti; pure Elsa Hosk e Alessandra Ambrosio hanno optato per questo tipo di look. Una pettinatura di tale tipo può anche essere personalizzata: sui capelli sciolti possono essere create delle trecce o delle onde.

Pubblicità

Per completare il tutto si possono applicare anche delle forcine glitterate o dei semplici fiori. La famosa Bella Hadid ha proprio lanciato una nuova tendenza con questo hairstyle e ha contagiato tutte.

Le proposte insomma non mancano proprio mai e aspettano sempre di essere scoperte e provate da parte di chi vorrà sfoggiare un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019.