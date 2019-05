Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; tutte le chiome sono state ideate da famosi parrucchieri. Di tendenza ci saranno tutti i tipi di lunghezze, ma saranno molto richieste da tutte le donne le capigliature corte, molto facili da portare e da acconciare: su l'hairstyle in questione le frange saranno nella versione maxi. Saranno presenti delle scalature e in questo modo la chioma avrà un bel movimento.

Nuove chiome

Non mancherà il taglio shag dove saranno presenti molte sfilature e lo stile ricorderà gli anni '80.

Sui tagli corti saranno perfette le tonalità corallo, il max bleach, il blonde cream e il vanilla blonde: quest'ultime nuance riusciranno a illuminare l'incarnato nel migliore dei modi. Le lunghezze medie saranno caratterizzate da delle linee molto pulite e semplici. Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il posh bob e sarà proposto in due versioni tutte da provare. Sulla prima il taglio sarà perfettamente simmetrico: in questo modo la riga risulterà molto più versatile.

Tagli di capelli: i look estate 2019

Nella seconda proposta la chioma sarà molto più leggera e tutto questo grazie alle varie scalature: in questo caso la frangia dovrà avere un taglio pari. Su questo tipo di lunghezza si potrà provare la tonalità carry, davvero molto originale. I capelli lunghi saranno molto corposi e dallo stile wild; le frange si adatteranno a ogni tipologia di volto. In questo caso il colore da provare sarà il miele della California.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si dovrà optare anche per una nuova tonalità: di tendenza ritorneranno i colori molto naturali e le varie colorazioni troppo eccessive andranno messe nel cassetto almeno per un po'.

Molto richiesto da tutte le ragazze sarà il colore rosso: quest'ultimo però non sarà adatto a tutte, quindi attenzione. Sulle carnagioni più chiare si dovrà optare per un biondo Tiziano o un bel rosso ramato; per le altre si potrà scegliere un rosso naturale e con alcuni riflessi leggermente più chiari. Per una donna che non ha mai paura di osare sarà ideale il mogano; invece per avere un look molto sbarazzino sarà perfetto il rose gold.

Altre proposte

Anche il biondo non passerà mai di Moda e sarà proposto nel giallo dorato naturale.

Il color crema sarà una nuance molto calda e naturale; i vari riflessi dorati saranno perfetti per illuminare la pelle del viso. Non mancherà il biondo champagne: quest'ultimo sarà molto difficile da realizzare e da mantenere, quindi sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere. Il nero potrà essere scelto anche nel periodo estivo; in questo caso il colore dovrà essere molto uniforme e senza ciocche o punte colorate.