Nell'estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli; le proposte più in sono state già sfoggiate dalle celebrità al famoso Festival di Cannes. Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Molto amate da tutte le donne saranno le onde. Queste potranno essere realizzate sulle capigliature medie o lunghe, sui raccolti o sui chignon.

Le onde molto naturali e poco voluminose saranno le flat già scelte anche da Monica Bellucci, Eva Longoria e Melissa Satta. La bella Melissa ha pensato di inserire le flat in un semi-raccolto; invece Margot Robbie ha pensato di abbinarle a delle treccine molto glamour.

Chiara Ferragni ha creato delle meravigliose onde sul suo bob. Non mancano nemmeno le beach waves; quest'ultime, la modella Anjia Rubik le ha abbinate a un bel bob super scalato. Invece Toni Garn ha pensato di raccogliere le beach waves in una coda di cavallo, per un look molto originale.

Tagli di capelli: le proposte dell'estate 2019

Non mancano nemmeno l'Hollywood Waves e per chi non le conoscesse sono delle onde molto ordinate e lucide. Elle Fanning ha creato un faux bob, con molto volume alle radici; Coco Rocha ha scelto delle onde piatte, in perfetto stile anni '20.

Nuovi colori

Dopo aver optato per una capigliatura tutta nuova, si dovrà scegliere anche una nuova tonalità: di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il castano. Nella nuance in questione saranno presenti molti riflessi e sfumature.

Si potrà ravvivare anche una chioma di questo colore, quindi via libera con il balayage, le meches o dei prodotti riflessanti. I capelli castani si adatteranno perfettamente su ogni tipo di carnagione.

Su una pelle chiara o olivastra si dovrà optare per il castano scuro, il quale regalerà molta luminosità al volto; invece su una carnagione diafana saranno ideali dei riflessi molto chiari, ad esempio il ramato o il dorato. Anche per quanto riguarda l'hairstyle, il castano sarà sempre molto versatile e starà benissimo su tutti i tipi di lunghezze, dal pixie al long bob.

Altre proposte

La tonalità in questione avrà anche bisogno di molte cure: quindi andranno utilizzati regolarmente dei prodotti specifici. Lo shampoo e il balsamo dovranno contenere molte proprietà nutrienti; in questo modo la chioma sarà sempre ben idratata. Tra le sfumature più in voga ci saranno il castano scuro, il ramato, il castano cioccolato e il castano mogano.

Il castano chiarissimo assomiglierà molto al biondo cenere: questo sarà un colore molto freddo.

Il castano dorato sarà molto simile al biondo miele: questa sfumatura sarà molto calda e sarà perfetta da sfoggiare in estate. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di essere tutte provate.