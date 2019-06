Nell'estate 2019 saranno disponibili molti nuovi tagli di capelli e in particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte e medie.

Svariate capigliature sono state ideate dai parrucchieri più famosi del mondo e, con l'aiuto degli hairstyle, tutte le donne potranno sfoggiare le ultime tendenze del momento per avere sempre un look perfetto.

Nuove chiome

Gli hairstyle corti saranno molto facili da portare e regaleranno un look piuttosto sbarazzino.

Invece le lunghezze medie e i raccolti aiuteranno ad avere uno stile molto frizzante e giovanile. Molto amato da tutte le ragazze sarà il carré: la chioma in questione potrà essere molto corta o leggermente più lunga, a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza. Inoltre saranno presenti anche delle sfilature o scalature, quest'ultime regaleranno alla capigliatura un bel movimento. Al carré potrà essere abbinato anche un ciuffo importante o una frangia piuttosto piena.

Tagli di capelli: i look per l'estate 2019

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche le frangette molto corte, ideali per avere un look molto originale: questo dettaglio riuscirà a modernizzare anche il caschetto più tradizionale. Gli accessori più glamour saranno senza nessun dubbio i foulard e le bandane: queste saranno perfette per proteggere la chioma o semplicemente per decorare un semplice raccolto. Per ricordare gli anni '90 ci sarà l'effetto wet; realizzare questa proposta sarà molto semplice e basterà utilizzare della mousse o del gel.

Altre proposte

Da non dimenticare il messy short bob: questa chioma avrà una lunghezza medio-corta e sarà molto facile da gestire. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per delle onde molto leggere e naturali.

Saranno molto gettonati anche i Boy&Bowl: queste saranno delle capigliature molto corte e versatili.

Inoltre ci saranno anche i "Chic&Shag"; su questi tagli saranno presenti vari giochi di scalature, però la chioma risulterà sempre molto piena.

Acconciature

Per le lunghe giornate calde e afose i raccolti saranno perfetti: quindi via libera con dei chignon bassi e molto morbidi, oppure coi top knot messy e super spettinati. Nella realizzazione di quest'ultimo servirà molta precisione, perché alcune ciocche dovranno incorniciare perfettamente il volto. Nei pomeriggi di shopping la capigliatura potrà essere sciolta: in questo caso saranno da evitare le pieghe e potranno essere applicate delle mollette o dei fermagli.

Saranno di tendenza anche le trecce, le treccine e le code di cavallo, ideali in ogni momento della giornata.

Le proposte arrivano continuamente e saranno tutte da copiare: un nuovo taglio di capelli corto o medio nell'estate 2019 sarà immancabile per ogni donna che vorrà essere alla Moda.