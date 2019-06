Nell'estate 2019 non mancheranno dei nuovi tagli di capelli; tutti gli hairstyle arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri. In particolare le più richieste da tutte le donne saranno le capigliature corte e lunghe: adesso vedremo le ultime tendenze a riguardo.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il caschetto corto: la lunghezza di questo hairstyle arriverà sopra le orecchie. Per avere un look molto originale i capelli andranno asciugati naturalmente e l'effetto finale sarà molto disordinato e ovviamente alla Moda, quindi andranno lasciati nel cassetto almeno per un po' spazzola e phon.

Per completare ogni taglio non dovrà mai mancare la frangia e potrà essere corta, lunga, scalata, piena, sfilata o leggera. Nella prossima estate non mancheranno nemmeno i capelli lunghi: in questo caso per completare lo styling si potranno creare delle onde. Realizzare queste ultime sarà sempre molto facile e si potrà utilizzare il ferro arricciacapelli. Un altro metodo molto veloce sarà quello di applicare dei bigodini alla sera prima, meglio con i capelli umidi: sulla capigliatura utilizzare sempre uno spray anticrespo.

Tagli di capelli per l'estate: le chiome lunghe e il caschetto corto

Un'altra proposta ancora più economica sarà quella di fare una treccia prima di andare a dormire e al mattino scioglierla: in questo modo sui capelli resteranno delle meravigliose onde. Sarà molto importante avere sempre una capigliatura molto idratata, quindi una volta alla settimana andranno applicate anche delle maschere.

Altre proposte

Il sogno di ogni ragazza è quello di avere sempre una chioma da sogno. I capelli sono sempre molto importanti e sono il biglietto da visita di ogni donna.

Nel periodo estivo tutte desiderano delle capigliature molto vaporose, un bel styling mosso o delle schiariture realizzate a regola d'arte: per avere tutto questo ci si dovrà affidare a un bravo parrucchiere. Inoltre le varie sedute da quest'ultimo dovranno essere regolari e il risultato finale sarà sempre perfetto. Detto questo, di grande tendenza sarà il blunt bob: questo sarà un caschetto simmetrico, dallo styling molto naturale. L'hairstyle in questione è stato scelto anche da Lily James e Reese Witherspoon.

Tagli alla moda

Zendaya nell'ultimo periodo sta sfoggiando una bella frangia: molti pensano si tratti di un fake, ma comunque questo sarà un dettaglio che non dovrà mai mancare sui capelli. Le capigliature molto lunghe sono sempre molto difficili da gestire, ma con i giusti accorgimenti tutto diventerà molto più semplice. Tra le celebrità le extension stanno spopolando: ad esempio la cantante Jennifer Lopez ha optato per le extension Great Lenghts, le quali possono essere modificate in base alla propria tonalità di capelli.

Un'altra proposta da copiare è il balayage cioccolato con alcune schiariture caramello della cantante Beyoncé. Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli per l'estate 2019.