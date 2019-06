Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli: gli hairstyle arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Le grandi protagoniste saranno le chiome corte e in particolare il bob: di seguito tutte le tendenze del momento, pronte per essere sfoggiate, scegliendo ciò che più fa al caso proprio.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà molto amato da tutte le donne il bob o meglio conosciuto come chiny lenght bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva fino al mento.

L'hairstyle in questione risulta perfetto sulle capigliature lisce o su quelle mosse. Può essere portato in mille modi diversi, a seconda delle varie occasioni. Per avere uno stile casual il bob può essere voluminoso e mosso, invece per un look molto sofisticato la chioma deve risultare super liscia. Un'altra proposta molto originale può essere quella di pettinare all'indietro tutti i capelli e creare l'effetto bagnato: questo styling regala sempre un look molto elegante.

Da non dimenticare i tagli rasati e maschili, in questo caso si deve fare sempre molta attenzione perché queste proposte non sono adatte a tutte le ragazze. Su un volto ovale e dai lineamenti molto decisi il taglio rasato è perfetto; inoltre questo hairstyle va evitato su dei capelli molto ricci, quindi bisogna prestare attenzione alle scelte.

Nuove proposte

Anche su un caschetto corto si possono creare delle acconciature molto semplici. Ad esempio la bella Lucy Hale ha optato per una coda di cavallo: quest'ultima non è adatta solamente alle chiome medie o lunghe.

Su una capigliatura di questa lunghezza si possono realizzare anche dei codini o delle treccine. Per quanto riguarda la tonalità, l'attrice ha optato per un bel castano. Questa nuance è molto calda e avvolgente e poi ha bisogno anche di poche cure: questo colore è ideale per una donna che ha sempre poco tempo da dedicare a se stessa e per andare dal parrucchiere. Inoltre il castano riesce a mettere in risalto anche la carnagione diafana e le iridi molto chiare: il risultato finale sarà molto armonico.

Consigli

Sulla chioma in questione non manca la riga in mezzo sempre ben ordinata. Questa pettinatura, vista frontalmente, risulta anche molto glamour e sarà perfetta per una cerimonia: in questo caso basterà solamente legare il micro-codino e creare un mini chignon. In questo modo lo stile sarà molto bon ton e il successo sarà assicurato, anche se è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano sempre di essere copiate: questo è il momento di scegliere un nuovo taglio di capelli per l'estate 2019.

Con un look tutto nuovo si affronteranno nel migliore dei modi le lunghe giornate calde o le serate in discoteca.