In questa estate 2019 sono stati proposti molti nuovi tagli di capelli e anche molti styling; in particolare sono molto amate da tutte le donne le micro trecce. Quest'ultime possono essere portare in mille modi diversi, a seconda delle varie occasioni: di seguito le ultime tendenze a tal proposito.

Nuove chiome

Le micro trecce erano un vero must degli anni '90, ma ultimamente sono state riscoperte e sfoggiate anche da molte celebrità.

L'attrice Yara Shahidi ha creato delle treccine verticali e poi le ha fermate in un bun e modellate con il gel: in questo modo il look finale è davvero molto originale. La famosa Lucy Boynton ha pensato bene di realizzare una treccia sul suo bob, ma solamente da un lato della testa. Quest'ultima proposta è veramente molto veloce da ricreare e inoltre regala un look molto chic.

L'hairstylist Guido Palau ha ideato una nuova acconciatura per la sfilata di Dior: in particolare ha optato per due micro trecce laterali, le quali partono dalle tempie per poi finire in uno chignon.

Zoe Kravits ha scelto delle treccine afro style, le quali terminano in una treccia grande. La cantante Beyoncé ha sfoggiato uno stile molto eccentrico grazie a tante micro trecce: queste partono dall'attaccatura della chioma.

Nuovi colori

Nel periodo estivo è inoltre possibile scegliere il balayage: con questa tecnica di schiaritura, sulla capigliatura si creano dei meravigliosi riflessi molto naturali.

Essa va scelta per illuminare nel migliore dei modi i capelli, però senza mai stravolgere la tonalità naturale. Il balayage può essere utilizzato sulle basi castane, bionde o rosse.

Le sfumature dai toni molto caldi, come ad esempio il caramello e il cioccolato, sono perfetti per le chiome castane; invece sui capelli chiari si può optare per il biondo scuro, il platino e il cenere. Una donna dalla capigliatura rossa può scegliere il rosso mogano, il rame dorato, il rosso acceso e il rosso ambrato.

Su una carnagione scura sono ideali i colori dorati e il chili chocolate: in questo modo si creano dei meravigliosi bagliori di luce. Per valorizzare una chioma riccia è ideale il ribbon balayage, mentre per avere un tocco di colore e un look molto particolare si può optare per il rosa pastello.

Altre proposte e consigli

Le varie schiariture non hanno bisogno di ritocchi frequenti dal parrucchiere: quindi questa proposta può essere presa in considerazione anche da chi ha poco tempo da dedicare a sé stessa.

Per realizzare il balayage è meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia: questi avrà molta padronanza sui tempi di posa della tinta e la capacità di valorizzare la capigliatura nel migliore dei modi. Per mantenere sempre il colore brillante si devono utilizzare dei prodotti idratanti e professionali. Per non inaridire i capelli è meglio evitare di utilizzare l'acqua troppo calda; per finire vanno eliminati anche gli styling troppo aggressivi.

Le proposte continuano ad arrivare continuamente e sono utili a completare ogni look per tutte le donne che vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli in questa estate 2019.