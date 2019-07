In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli riguardanti le chiome corte, medie o lunghe. Tutti gli hairstyle sono in grado di accontentare anche le donne più esigenti: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

In questi mesi vale la regola dei tagli o delle acconciature anti caldo: esse sono perfette per affrontare nel migliore dei modi le giornate troppo afose.

I grandi protagonisti sono i tagli corti e in particolare lo short bob; la lunghezza di questa chioma arriva appena sotto le orecchie e sono presenti anche alcune scalature.

Anche Naomi Watts ha pensato di rinnovare il suo bob e ha scelto un taglio più netto e pulito. Con una lunghezza media si può creare uno chignon alto e spettinato, nel quale sono presenti anche alcune ciocche ai lati del viso: l'acconciatura in questione è sfoggiata anche da Selena Gomez e Alessandra Ambrosio.

Molto amata da tutte le ragazze è anche la chioma lunga, portata anche da Amal Clooney: in questo caso i capelli devono essere lucidi, morbidi e leggermente ondulati.

Non vanno dimenticate nemmeno le beach waves, perfette per avere un look molto sbarazzino. Per ottenere uno stile molto glamour si può optare per delle trecce o per delle onde super spettinate. Va ricordato che per avere sempre una capigliatura perfetta si devono utilizzare dei prodotti adatti, quindi attenzione.

Capelli ricci

Molte donne hanno la chioma riccia naturalmente, altre per creare questo meraviglioso effetto devono utilizzare il ferro arricciacapelli.

In entrambi i casi questa capigliatura è difficile da portare, ma con i giusti accorgimenti tutto diventa molto più semplice: ad esempio per ottenere una piega perfetta si devono applicare dei prodotti volumizzanti. Su una capigliatura di questo tipo si può optare per la riga in mezzo: in questo modo si creerà un bel contrasto, per avere un look molto più soft. Per dei capelli molto folti si può scegliere uno stile anni '80: in questo caso i ricci devono essere molto morbidi e leggeri.

Una frangia molto lunga può dividere la capigliatura in due sezioni: questa è una proposta perfetta per avere uno stile molto glamour.

Altre proposte

Per dei capelli ricci molto difficili da domare, si possono lasciare ai lati del viso alcuni boccoli, in modo da incorniciarlo. Per creare una chioma molto vaporosa si può utilizzare uno spray adatto e poi si possono modellare i vari ciuffi con le dita. Se una donna non vuole rinunciare alla frangia, può optare per dei boccoli che coprono solamente la fronte.

Su una capigliatura corta può essere presente l'effetto wet, creato con del gel: il taglio in questione è consigliato su un riccio naturale.

Non può mancare il carré scalato e abbinato a un bel ciuffo molto lungo e laterale. Le eterne indecise possono sfoggiare infine una chioma media e mossa: per quanto riguarda la tonalità è perfetto il biondo.

Le proposte arrivano di continuo e aspettano solo di essere scoperte: questo pare essere infatti il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.