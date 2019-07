In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare le grandi protagoniste sono le chiome medio-corte. Questi hairstyle sono perfetti per le donne di ogni età: di seguito le ultime proposte a riguardo, per non passare mai inosservate.

Nuove chiome

Le capigliature più gettonate in questa stagione estiva sono le lunghezze medie: quindi via libera con il bob e il caschetto.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda la tonalità, su queste chiome può essere realizzato il bronde: in esso è presente un mix di biondo e castano. La nuance consente di creare dei riflessi biondi e sfumati, con un effetto chiaroscuro su tutta la lunghezza dei capelli. Va ricordato che le varie sfumature di colore regalano anche molta luminosità. Per valorizzare il tutto basta solamente creare delle onde molto morbide.

Pubblicità

Non manca nemmeno il long bob, adatto a tutte le tipologie di volto e a tutti i tipi di capello: in particolare è perfetto sulle capigliature molto fini. In questo modo si può creare un po' di volume in più. Per fissare le acconciature si può utilizzare gli spray salty, che ricreano l'effetto della brezza marina.

Invece la frangia può essere scelta lunga e sfilata, da portare come ciuffo o nella versione a tendina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

L'effetto bagnato sui capelli

Il weet look è sinonimo d'estate e può essere portato sulle chiome corte e ordinate, oppure sui capelli lunghi e selvaggi. Questo effetto regala alle varie acconciature uno stile molto sofisticato. La proposta in questione è molto facile da realizzare anche a casa e senza asciugare i capelli: in questo modo nei mesi più caldi si metteranno nel cassetto la spazzola e il phon.

Seguendo alcuni semplici consigli, il lavoro finale sarà perfetto.

Per prima cosa si devono lavare i capelli, i quali devono risultare molto morbidi: quindi è molto importante utilizzare del balsamo.

Altri consigli

Per ottenere un perfetto effetto bagnato si deve applicare sulla chioma umida della spuma: in questo caso si può decidere se creare tale effetto solamente sulle punte o su tutta la lunghezza.

Pubblicità

Per un finish molto lucente va applicato dell'olio: in questo caso capelli devono asciugare naturalmente. Per avere un'effetto siren waves si possono realizzare delle onde.

Per uno stile molto più elegante, invece, i capelli vanno pettinati tutti all'indietro, quasi a creare una coda molto bassa: questo look è ideale per una serata molto importante.

Le proposte insomma arrivano davvero in ogni momento è aspettano solo di essere provate: questo è il momento dell'anno più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli da parte di tutte le donne che amano essere sempre alla Moda.