In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare il grande protagonista sarà il bob portato anche dall'attrice Monica Bellucci. Questo hairstyle è ideale per le giornate calde e afose: di seguito le ultime proposte a riguardo.

Nuove chiome

Alcuni pensano che Monica Bellucci porti una parrucca, ma invece ha lanciato una nuova tendenza. La lunghezza di questa capigliatura arriva sopra le spalle ed è ideale per mettere in risalto i lineamenti del volto; per completare il tutto è presente la riga in mezzo.

Per quanto riguarda lo styling, la Bellucci ha creato uno stile retrò, asciugando semplicemente le punte all'indietro: per ottenere tutto questo si può utilizzare la spazzola e il phon.

La tonalità è di un colore castano chiaro solamente sui perimetri del taglio, per regalare più luminosità al viso. Oltre alla Bellucci anche altre celebrità hanno scelto di sfoggiare un taglio medio-corto: ad esempio Julia Roberts ha optato per un collarbone cut, mentre invece Charlize Theron e Irina Shayk portano entrambe un bel caschetto. Questi tipi di hairstyle risultano sempre molto pratici da portare e anche da acconciare.

Acconciature

Oltre a una nuova capigliatura è possibile optare anche per una nuova acconciatura. In questo periodo è molto amato il messy bun o meglio conosciuto come chignon imperfetto: quest'ultimo è molto morbido e volutamente scompigliato. Lo chignon è fissato sul capo da alcune forcine e ai lati del volto sono presenti anche alcuni ciuffi. Lo styling in questione non fa venire il mal di testa e può essere realizzato anche senza guardarsi allo specchio, inoltre è perfetto per avere sempre un look molto sbarazzino.

Meghan Markle è stata la prima a scegliere il bun: quest'ultimo può essere sfoggiato sia di giorno che di sera, magari abbinato a un rossetto di colore rosso. Hanno optato per questa proposta anche Selena Gomez, Sienna Miller e Gigi Hadid.

Altre proposte

Lo styling mosso regala allo chignon un tocco molto estivo, da provare immediatamente. Sulla capigliatura la texture deve essere molto naturale, quindi i prodotti fissanti non vanno utilizzati.

Una proposta alternativa può essere quella di creare un bel semi-raccolto: è una giusta via di mezzo tra la chioma sciolta e il bun. In questo caso i capelli possono essere attorcigliati in una mezza coda o in una ponytail in stile anni '90. Per completare il tutto alcuni boccoli possono incorniciare il viso, per uno stile molto romantico. Prima di procedere con qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano solo di essere scoperte: questo è infatti il momento più adatto per portare un nuovo taglio di capelli o un'acconciatura tutta nuova.