Tante le novità in dirittura d'arrivo sul fronte colori di capelli per l'autunno. Tra le maggiori tendenze spiccano le sfumature dorate, ma anche il nuovissimo Shadow Roots.

Due novità perfette per tutte coloro che sono stanche del solito colore di capelli monocromatico. Le tendenze, per quanto riguarda l'imminente stagione fredda, permettono a tutte le donne di sbizzarrirsi con sfumature ed effetti super luminosi.

A dominare per tutto l’autunno sarà indubbiamente il nuovissimo Shadow Roots. Nel dettaglio, si tratta di una tecnica volta a realizzare una suggestiva sfumatura di tonalità da apportare sulla propria chioma. È un colore estremamente funzionale, dal momento che può essere applicata su qualsiasi tonalità di base. A onor del vero c'è da dire che questo effetto è un vero e proprio spettacolo se realizzato sui capelli chiari, magari con una colorazione biondo miele di partenza.

A trionfare sarà anche il Marshmallow, recentemente sfoggiato da Margot Robbie.

Lo Shadow Roots sui capelli biondi o castani

Tutte le donne che vogliono cambiare colore di capelli senza, però, optare per una tintura netta, possono affidarsi allo Shadow Roots. Se si parte da una colorazione chiara-dorata il risultato è garantito poiché tale tecnica appare la più indicata, infatti consente di apportare alla chioma una sfumatura tendente al biondo vaniglia, di grande tendenza in questo autunno inverno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Se la radice, però, è particolarmente scura, come un castano intenso o una tonalità cioccolato, si può comunque usufruire di tale tendenza apportando delle sfumature di una gradazione di colore leggermente più chiara rispetto alla propria.

Novità colori capelli: Le migliori tecniche per sfumare le chiome rosse e nere

Nel caso in cui il colore originale fosse un rosso, sarà necessario apportare delle sfumature caratterizzare da un ramato sulle radici fino ad arrivare ad un biondo fragola sulle punte.

I capelli neri, infine, risultano l’unica tipologia leggermente più complicata sulla quale apportare questo tipo di effetto. Ad ogni modo, esiste una soluzione anche in questo caso. Lo Shadow Roots, infatti, in tale evenienza dovrà essere tendente al grigio chiaro, quasi bianco. Per riportare alla luce un esempio pratico, quello che Jennifer Lopez ha recentemente sfoggiato sul Red Carpet è il colore di capelli di maggiore tendenza per quest’autunno.

Il “ritorno dell’oro”, infatti, è l’assoluta parola d’ordine.

A primeggiare nelle prossime settimane autunnali sarà anche il colore di capelli della bellissima Margot Robbie. La star hollywoodiana vanta una bellissima tonalità chiamata 'Marshmallow'. Si tratta di una specie di biondo 'affumicato' alla base e con le radici scure al naturale, esattamente come nella recente copertina di Vogue.