Fioccano tante novità riguardanti i tagli di capelli per l'autunno 2019. Siamo nel bel mezzo del periodo nominato 'delle castagne' noto anche per la caduta dei capelli. Spesso non si tratta di niente di allarmante ed è una situazione a cui un po' tutte le donne vanno incontro con il terminare della stagione calda. Per far fronte a tutto ciò è necessario utilizzare i prodotti giusti, curare l'alimentazione ed eliminare phone e piastra (anche solo temporaneamente).

Una volta fatto ciò, è consigliabile recarsi dal parrucchiere per una bella spuntata rigenerante e per adottare un nuovo taglio di capelli corto. Tra le ultime tendenze figurano il classic bob di Kim Kardashian, il caschetto di Jennifer Lopez e il pixie cut con frangia 'fai da te'.

I tagli corti più sfiziosi: lo sbarazzino pixie e il composto caschetto

La Moda dei tagli di capelli corti e medi 'sorride' anche grazie al caschetto recentemente scelto da Jennifer Lopez e al Classic Bob di Kim Kardashian.

Entrambi sono perfetti per chiunque.

Nel primo caso si tratta di un bel caschetto composto, esibito su chioma bionda e lungo fino alle clavicole. Una sorta di Clavicle Bob, insomma. Ad adottare il caschetto rinominato 'Classic Bob' è stata anche la Kardashian, con taglio netto su chioma scura, ultra liscio e caratterizzato dalla riga centrale. Il suo look ricorda quello di Ivanka Trump ed è tra i trend più attuali.

Chi vuole osare di più può propendere per un pixie cut sbarazzino dotato di frangia 'fai da te' o 'tagliata male'. In questo caso non è necessario ricorrere al parrucchiere in quanto il taglio non dev'essere netto, ma anzi impreciso, esattamente come esibito dalla star Alice Pagani.

Perdita dei capelli: integratori, trattamenti e i rimedi naturali

Il periodo 'delle castagne' è ormai famoso per quanto riguarda la perdita dei capelli.

Solitamente, infatti, dopo l’estate, molte persone vanno incontro a questo problema e i fattori sono davvero molteplici. Innanzitutto, ad accentuare enormemente questo fenomeno vi sono il sole, la salsedine e lo stress che si sono accumulati in estate. Questi fattori incidono enormemente sulla perdita dei capelli.

Proprio per tale ragione, nel periodo autunnale particolarmente soggetto a tale fenomeno fisiologico, sarebbe opportuno adoperare una serie di accortezze per limitare quanto più possibile i danni.

La prima cosa da eliminare quando si soffre di questo problema sono proprio le fonti di calore estreme. Manforte è data, sicuramente, dagli integratori alimentari a base naturale come l’acido folico, le vitamine B5 E B6, ferro, rame e zinco. Ovviamente, anche la corretta alimentazione è un elemento imprescindibile per ripristinare l’equilibrio del cuoio capelluto.

Sarebbe opportuno adoperare anche prodotti specifici per la pulizia e lo styling dei capelli.

Dunque, via libera a shampoo anti-caduta e maschere rinforzanti.

Talvolta, però, la caduta dei capelli può essere dovuta a situazioni molto più gravi, come ad esempio l’alopecia e in tal caso diventa necessario rivolgersi a dei professionisti.