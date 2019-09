Nell'imminente autunno 2019 potrebbe essere necessario rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Saranno di tendenza tutte le lunghezze, corte medie e lunghe. Inoltre le capigliature saranno perfette per ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento da non perdere.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione sarà senza nessun dubbio il clavicle bob, portato anche da Julia Roberts.

La lunghezza dell’hairstyle arriverà all'altezza della clavicola: il taglio sarà medio-lungo sfilato e con una frangetta lunga. Tagliare i capelli dopo le vacanze sarà un'ottima idea e in questo caso si potrà optare per lo shag: quest'ultimo sarà molto pieno e super scalato. Per completare il tutto non mancherà la frangia e per quanto riguarda lo styling dovrà essere molto disordinato. Per lo shag si potrà scegliere anche un'altra versione e sarà quella con la frangia a tendina, sfoggiato anche dalla cantante Julianne Hough.

Sarà molto amato da tutte le donne anche il famoso pixie cut, ultimamente portato anche dall'attrice Ursula Corbero: il pixie di tendenza dovrà essere molto corto e con le punte spettinate verso l'alto. Come tonalità si potrà optare per il nero, scelto anche dalla bella Ursula. Invece su una lunghezza media o lunga si potrà realizzare la riga in mezzo e la frangia: quest'ultima potrà essere anche nella versione baby bang e molto bombata.

Le acconciature ideali saranno lo chignon, oppure realizzare una piega dall'effetto molto naturale: il secondo look è stato scelto anche della Duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Altre proposte

Dopo aver realizzato un nuovo hairstyle come dettaglio finale non potrà mai mancare la frangia. Anche la neo signora Bieber, Hailey Baldwin ha pensato di provare una bella frangia shaggy: questa risulta molto glamour e in perfetto stile anni '70.

Il taglio è stato creato sulle extension e tutto questo è opera del famoso hairstylist Panos Papandrianos. La frangia in questione risulta lunga e leggermente a tendina: inoltre può essere portata schiacciata sulla fronte come l'attrice Jane Birkin. Invece se il volto ha una larghezza molto generosa, meglio optare per una forma squadrata e rotonda. La texture è molto luminosa grazie all'utilizzo di alcuni prodotti fissativi. La capigliatura ricorda molto lo stile di Brigitte Bardot, ed è stata copiata anche da Kirsten Dunst e Alexa Chung.

Consigli

Questo tipo di frangia ha il potere di snellire gli zigomi o di metterli in risalto. Inoltre è possibile anche spostare la riga e trasformare la frangia in un ciuffo. La gestione della chioma risulta molto facile e veloce: per prima cosa si deve asciugare la frangia dall'alto, mentre al centro bisogna dare un colpo di spazzola. Creare la riga e successivamente girare le parti laterali del ciuffo.

A questo punto non resta che poter scegliere un nuovo taglio di capelli per l'autunno 2019.