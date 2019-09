In questo autunno-inverno 2019-2020 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Dua Lipa: la cantautrice ha pensato bene di sfoggiare un taglio medio, ideale per avere un look molto sbarazzino. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Una delle ultime Vip ad aver rinnovato il suo hairstyle è proprio Dua Lipa che ha optato per un bel caschetto: la lunghezza di quest'ultimo arriva sopra le spalle.

Per completare il tutto ha creato una frangia lunga che arriva leggermente sotto le sopracciglia: questo tipo di frangetta è perfetta sia sui capelli lisci e anche su quelli messy. Per quanto riguarda la tonalità Dua ha scelto un castano cioccolato intenso: il colore in questione sotto le luci notturne sembra quasi nero.

Così, dopo la presentatrice Michelle Hunziker che ha optato per dei capelli lunghi con la frangia, anche Dua Lipa mostra con molta disinvoltura una chioma media con la frangia. Quest'ultima sarà la vera protagonista dei prossimi mesi.

Dettaglio immancabile

La frangia è un dettaglio che non può assolutamente mancare per completare un'hairstyle e può essere portata in mille modi diversi, corta, lunga, sfilata, scalata o con il ciuffo laterale. Inoltre va ricordato che può essere abbinata a ogni tipo di lunghezza senza nessun problema.

Saranno molto richiesti molte le donne pure i carré lisci e sfilati e lo shaggy bob: su entrambe le proposte per dare più carattere al taglio si può proprio scegliere una bella frangetta.

Ad esempio su un volto ovale con un taglio sfilato la frangia deve essere molto corta. Oppure questa può essere portata anche con i capelli lunghi e con le beach waves: le onde possono essere realizzate facendo alcune trecce o con la piastra.

Non può mancare nemmeno il pixie cut cortissimo e in stile anni '50: la capigliatura in questione è in grado di regalare un look molto elegante e sbarazzino nello stesso tempo.

Su un viso ovale sarà perfetta quella piena o sfilata e entrambe possono essere abbinate a un carré medio. Va ricordato che una frangetta molto corta è perfetta anche su un volto tondo: in questo caso si può scegliere un haircut molto scalato. La frangia infatti deve adattarsi perfettamente ai lineamenti del volto e alla personalità di ogni donna.

Altre proposte

La frangia lunga e aperta regala un look molto vintage e anche naif; su un taglio texturizzato è ideale quella sfilata o corta.

Anche la frangia a cuore è sempre molto diffusa e viene portata ad esempio anche da Alexa Chung.

Da non dimenticare nemmeno la baby bang: per chi non la conoscesse si tratta di una frangetta cortissima e tagliata a metà sulla fronte in orizzontale.

La frangia può essere abbinata anche ai raccolti: quindi via libera con la coda alta o bassa, allo chignon e alla treccia. Anche molte star non hanno saputo rinunciare a questo dettaglio: l'attrice Emma Stone resta sempre fedele alla sua chioma ramata e alla frangia lunghissima che trasforma in un ciuffo laterale.

Heidi Klum porta la frangia lunga e con i capelli mossi o lisci; mentre l'attrice Charlize Theron sfoggia uno short bowl cut con la frangia pari.

Questa carrellata termina con la presentatrice Michelle Hunziker che porta la frangetta lunga e leggera con un taglio scalato. La frangia ha bisogno anche di molte cure, quindi gli appuntamenti dal parrucchiere devono essere sempre molto regolari.