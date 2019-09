Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza nuovi tagli di capelli. I look arrivano direttamente dalla Milano Fashion Week e sono stati sfoggiati dalle influencer più famose del momento. Tutte le capigliature sono perfette per ogni occasione, dallo shopping all'aperitivo. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Recentemente Paola Turani ha realizzato un bel lob: per chi non conoscesse quest'ultimo si tratta di un caschetto lungo, il quale sfiora leggermente le spalle.

Per quanto riguarda lo styling ha optato per un super liscio: la chioma in questione può essere portata anche mossa. Anche la stilista Gilda Ambrosio ha rinnovato il suo hairstyle ed ha abbandonato i lunghi capelli, scegliendo una lunghezza media e pari. Alcune influencer durante la settimana della Moda hanno pensato bene di aggiungere un tocco di stile alla propria chioma. Ad esempio Chiara Biasi e Giulia De Lellis hanno sfoggiato una frangia a cuore: in questo caso i capelli erano raccolti in uno chignon molto alto.

Alla fine Chiara e Giulia hanno ammesso che questa frangia era assolutamente finta, però comunque hanno lanciato un'ispirazione da poter copiare nei prossimi mesi.

Nuovi colori

Dopo aver scelto con molta attenzione un nuovo taglio si deve anche optare per una nuova tonalità. Di tendenza nell'autunno-inverno 2019-2020 ci sarà il biondo, da scegliere in tutte le sfumature: questa nuance è stata sfoggiata anche da molte celebrità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

La supermodella Kendall Jenner ha sfilato sulle passerelle con una capigliatura blonde: per quanto riguarda lo styling ha creato una coda di cavallo per Fendi e dei capelli effetto wet per Versace. Anche la famosa, Miriam Leone, ha abbandonato la sua chioma rossa ed ha scelto un biondo molto chiaro: sulla nuance sono presenti dei riflessi miele. Bella Hadid è già un po' di tempo che ha tinto i capelli ed ha scelto il dirty blonde: ultimamente però ha pensato di intensificare ulteriormente i riflessi dorati lasciando le radici più scure. Il colore è perfettamente abbinato al caschetto wavy di Bella.

Altre proposte

Margot Robbie ha puntato per il rooted citrine blonde: questo è un biondo sfumato e con le radici a contrasto. Si tratta di un colore che ha bisogno di pochissime cure e, quindi è indicato per una ragazza sempre di corsa. Da non dimenticare il wheat blonde e il biondo fragola. La ricrescita non è più l'incubo di tutte le donne perché si può giocare con i vari contrasti e sfumature. Prima di realizzare questi hairstyle è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

Il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli potrebbe essere questo, quindi meglio approfittarne immediatamente.