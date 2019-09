Nel prossimo autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più richiesto sarà il caschetto di Jennifer Lopez: la capigliatura della cantante regalerà un look molto glamour. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà molto amato da tutte le donne il caschetto, scelto anche da molte celebrità, come ad esempio l'attrice Alessandra Mastronardi e Leighton Meester.

Per ultima anche la cantante Jennifer Lopez non ha resistito e ha optato per questo hairstyle. La chioma della cantante è una lunghezza media, la quale sfiora leggermente le spalle: per quanto riguarda lo styling ha creato un super liscio. La tonalità del caschetto è biondo caldo che diventa caramello sulle radici, perfetto con la sua carnagione dorata. Questa sfumatura non ha bisogno di molti ritocchi, quindi le sedute dal parrucchiere saranno più diradate.

Però per renderla sempre brillante andranno utilizzati dei prodotti adatti. A realizzare il caschetto di Jennifer Lopez è stato Chris Appleton, il parrucchiere delle star: inoltre la cantante ha pensato bene di abbinare a questo hairstyle un make-up dorato e glowy.

Il caschetto

L'attrice Alice pagani, fidanzata di Dark Pyrex, ha rinnovato il suo look e ha sfoggiato un caschetto corto: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto le orecchie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Per completare il tutto non manca una frangetta cortissima e sfilata. L'hairstyle in questione è molto facile da gestire e anche da portare, quindi è perfetto per le donne che hanno sempre poco tempo da dedicare a sé stesse. Inoltre è adatto per ogni occasione, da quella più formale a quella più casual. Tuttavia, non va dimenticato che il caschetto può essere acconciato anche in mille modi diversi: ad esempio può essere portato riccio, leggermente mosso o con le treccine.

Altre proposte

La frangia corta o frangia baby è perfetta su un viso ovale, con dei lineamenti molto regolari e delicati. Invece su una fronte ampia va evitata, perché potrebbe mettere in risalto questo piccolo difetto. La mini frangetta richiede di essere spuntata ogni 4 settimane e inoltre va evitato il fai da te: quindi gli appuntamenti dal parrucchiere dovranno essere molto regolari. La frangia in questione deve essere piatta, quindi è ideale sui capelli lisci.

Il consiglio è quello di chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: lui riuscirà a trovare sempre la soluzione più adatta. Le proposte continuano ad arrivare: questo potrebbe essere il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Con un nuovo look si accoglierà perfettamente l'autunno 2019 e una ragazza sarà sempre al centro dell'attenzione.