Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare, potrebbe essere molto richiesto il caschetto di Rocio Munoz Morales. La capigliatura in questione regalerà uno stile glamour e sarà perfetta per i prossimi mesi.

Nuove chiome

In questo periodo molte celebrità stanno rinnovando il loro look, tra queste anche l'attrice Rocio Munoz Morales. Ultimamente, Rocio ha detto addio alla sua lunga chioma e ha optato per un caschetto cortissimo e netto.

La compagna di Raul Bova ha scelto una piega super liscia, con questo styling i lineamenti perfetti del volto risultano in primo piano. Per completare il tutto, Rocio ha scelto per l'immancabile riga laterale. Forse l'attrice ha optato per questo nuovo hairstyle per esigenze di copione, nonostante ciò,questa potrebbe essere la nuova tendenza dell'autunno.

I capelli ricci

Molte donne hanno naturalmente la chioma riccia, quest'ultima è spesso difficile da gestire, ma con i giusti accorgimenti tutto diventerà molto più semplice.

I capelli lunghi e ricci risulteranno irresistibili, anche se si potrà prendere in considerazione anche un taglio molto più corto. In questo caso sarà perfetto un pixie. Magari potrà essere abbinata anche una frangia piena, in perfetto stile anni '80. Un'idea originale sarà anche creare una capigliatura cortissima, quasi rasata. Per completare l'hairstyle non mancheranno tonalità molto appariscenti.

Quindi via libera con il rosa, il rosso, l'azzurro, il verde e il blu. Si potrà optare anche per i colori classici, come il castano, il nero, il biondo e il ramato.

Altre proposte

I capelli lunghi e ricci potranno essere anche raccolti. Lo chignon e la coda alta saranno delle alternative molto veloci e semplici, adatte per ogni giorno. Per una serata importante si potrà realizzare un raccolto destrutturato.

Questo look è stato sfoggiato dalle modelle di Giorgio Armani. Per rendere molto particolare una pettinatura si potranno applicare degli accessori. Sulla chioma si potranno applicare anche delle classiche mollette. Inoltre, Anna Sui ha scelto per le sue modelle un turbante e Junko Shimada una fascia in stile neo-hippy. Una chioma riccia avrà anche bisogno di molte cure, quindi regolarmente andranno utilizzati dei prodotti per definire i vari boccoli e nutrire la chioma.

Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, per evitare delle brutte sorprese finali. Questo potrebbe essere il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.