Nell'ormai imminente autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Il più amato dei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio lo short bob portato fra le altre anche da Kim Kardashian. Questo hairstyle sarà perfetto per tutte le donne che vorranno rinnovare il proprio look.

Nuove chiome

Anche la famosa Kim Kardashian non ha saputo resistere al fascino dello short bob, meglio conosciuto come "caschetto corto".

Il bob di Kim è pari e non sono presenti scalature: lo styling risulta liscissimo e per completare il tutto è presente la riga in mezzo. Per quanto riguarda la tonalità la bella Kardashian ha optato per il nero. La chioma in questione è in grado di regalare uno stile molto minimal e pulito.

Alcuni giorni fa, intanto, anche Selena Gomez ha tagliato i propri capelli e pure lei ha optato per un bob molto corto: in questo caso l'attrice ha creato delle onde molto morbide.

Su questi due tagli, assai simili fra loro, sono presenti due styling diversi: questa è la dimostrazione che il bob è molto facile da mettere in piega e inoltre è adatto a ogni ragazza.

La frangia

Nei prossimi mesi per completare nel migliore dei modi un'hairstyle non potrà mancare la frangia. Quest'ultima sarà proposta in molte versioni, però prima di qualunque scelta si dovranno controllare molto attentamente i lineamenti del volto.

Su un viso squadrato di dovrà optare per una frangia lunga e sfilata, la quale sfiorerà le sopracciglia: in questo modo la mandibola risulterà molto più morbida. La frangia in questione è stata scelta anche dalla cantante Rihanna.

La compositrice Taylor Swift ha invece il viso tondo: quindi in questo caso si dovrà realizzare una frangia piena e leggermente bombata. Saranno da evitare, invece, le varie scalature e sfilature.

Altre proposte

Su un viso 'ovale' sarà perfetta una frangia lunga e aperta, come quella che ha reso famosa l'attrice Dakota Johnson. Per avere un look molto più originale si potrà portare la frangetta più lunga sui lati e più corta al centro.

Su un volto dalla forma 'a cuore' sarà ideale una frangia lunga, la quale diventerà un bel ciuffo laterale: questo hairstyle è stato scelto anche da Reese Whiterspoon.

Inoltre su un viso 'lungo' si potrà scegliere una frangia lunga e sfilata: la chioma in questione è portata anche da Kerry Washington. Per completare la chioma si potrà optare anche per una nuova tonalità: quindi via libera con il castano, il ramato, il biondo e il rosso.

Le novità che riguardano le capigliature arrivano insomma in ogni momento e sono a disposizione di tutte le donne che vorranno cambiare look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli per l'arrivo dell'autunno 2019.