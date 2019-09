Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato sarà lo shaggy bob. Questa capigliatura è portata anche dalla cantautrice Taylor Swift. Di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Lo shaggy bob sarà tra i look più apprezzati della prossima stagione: per chi non lo conoscesse, la sua lunghezza sfiorerà le spalle. Inoltre saranno presenti molte scalature, le quali regaleranno un bel movimento.

La frangia sarà lunga a tendina, per quanto riguarda lo styling la chioma sarà mossa. Le differenti lunghezze e la frangia renderanno il look molto rock e dinamico. La proposta in questione sarà perfetta nei periodi di transazione, nell'attesa di decidere di tagliare i capelli o lasciarli crescere. Esistono anche molte varianti dello shaggy bob: ad esempio con lo styling molto disordinato. Il tapered shag, con lunghezze spigolose e scalature molto alte sulla parte posteriore; il refined shag, portato anche da Alexa Chung, dove le lunghezze supereranno quelle tipiche dello shag, per un finish molto più raffinato.

Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà la versione più adatta alla tipologia di volto e capelli.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo hairstyle si dovrà anche optare per una tonalità tutta nuova: nei prossimi mesi sarà di tendenza il biondo, da scegliere in tutte le sfumature. Va ricordato di evitare il fai-da-te e affidarsi sempre a mani competenti.

Le gradazioni di biondo che andranno di Moda saranno quelle calde: in questo caso si potrà optare per il biondo dorato da abbinare a un taglio lungo e scalato, il quale ricorderà molto le dive del passato. Non mancherà nemmeno il dark blonde, dove saranno presenti dei toni scuri sulla base e sfumature più chiare sulle lunghezze: questi contrasti regaleranno molta luminosità alla chioma. Il biondo medio dorato sarà anche perfetto su ogni tipo di taglio, dal corto al lungo.

Un'idea originale potrà essere quella di abbinare la nuance in questione a una lunghezza media: per quanto riguarda lo styling si potranno creare delle onde molto leggere e realizzate con il ferro. Questo look risulterà molto moderno e soprattutto glamour.

Altre proposte

La nuance più richiesta da tutte le ragazze sarà il caramel hair, il quale sarà valorizzato da alcune sfumature tono su tono. Su dei capelli fini si potrà creare una capigliatura media e mossa: ovviamente per completare il tutto non potrà mancare il colore caramello.

Di tendenza ci sarà anche il biondo tiziano: per chi non conoscesse la nuance si tratta di un rosso mixato al biondo. Il colore in questione starà bene su una carnagione chiara e inoltre sarà perfetto su una chioma lunga e scalata. Per quanto riguarda i biondi freddi, ci saranno il biondo ice o il nordico. Per rendere più morbida questa sfumatura si potranno lasciare le radici più scure e sulle lunghezze optare per il colore vaniglia.

Le proposte continuano ad arrivare: questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e portare un nuovo taglio di capelli.