Nel prossimo autunno saranno proposti molti nuovi tagli di capelli corti ed anche medi. Queste due lunghezze sono l'ideale per ringiovanire il volto e slanciare la figura. Tra i tagli e i trucchetti per sembrare più giovani si distinguono sicuramente il taglio corto detto Pixie Cut, il rigido e squadrato bon, o la versione più sbarazzina lob che altro non sono che dei caschetti differenti.

Capelli corti e medi, i tagli che ringiovaniscono

In vista dell'imminente stagione autunnale, le tendenze sui tagli di capelli riguardano principalmente le chiome corte e medie.

Se si ha un viso particolarmente aggraziato e si vuole osare, il taglio più indicato è sicuramente il corto Pixie. Si tratta di un’acconciatura con capelli tagliati al di sopra dell’orecchio, che addolciscono i lineamenti del viso con un apposito ciuffo laterale.

In alternativa c'è il bob, ovvero un taglio squadrato e all'altezza del mento che può essere sfoggiato sia con riga centrale che laterale.

Questa tecnica consente di donare anche corposità alla chioma. La sua variante un po’ più sbarazzina è il lob. In questo caso, la capigliatura arriva fino alle spalle e, possibilmente, la piega deve essere mossa e frizzante.

Trionfano le 'schiariture' da fare anche al naturale con birra, limone, curcuma

Molto spesso alle donna capita di sentire la necessità di apportare un cambiamento alla propria capigliatura.

Allo stesso tempo, però, si può avere il timore di non piacersi e di non poter fare più nulla per tornare indietro. Proprio per questo motivo esistono dei rimedi naturali e assolutamente non permanenti che consentono di donare nuovo spolvero alla chioma senza i rischi di un trattamento chimico. Diverse sono le tecniche atte a schiarire i capelli in modo naturale. Tra i rimedi più diffusi ci sono, sicuramente, la birra, la curcuma, il limone e molto altro.

Nel primo caso basta versare della birra bionda all'interno di un recipiente ed immergervi tutte le lunghezze. Successivamente, sarà necessario attendere qualche ora prima di risciacquare e procedere con il consueto lavaggio. Per una durata maggiore è consigliabile fare questo trattamento più volte in un mese.

Il rimedio con la curcuma, invece, potrà essere applicato anche una sola volta al mese. Bisogna sciogliere la spezia all'interno dell’acqua calda e poi versare il tutto sui capelli.

In questo caso, il tempo di posa varia a seconda del livello di sfumatura che si vuole ottenere. Stesso procedimento vale anche per il metodo con il limone. In questo modo si ottengono delle sfumature bionde che tanto vanno di Moda in questo periodo.

Il colore più chic dell’autunno: il rosa di Valentina Ferragni

Tra i colori di capelli più chic dell’autunno spicca anche il castano con riflessi miele di Kate Middleton.

Per sviluppare questo effetto, però, i rimedi naturali potrebbero non bastare e sarà necessario ricorrere all’intervento di un professionista. Le più temerarie, invece, possono provare il gettonatissimo rosa adottato da Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Questa tonalità è molto romantica e risulta estremamente bella da vedere. Le radici si lasciano al biondo naturale mentre le punte si fanno via via più rosa, esattamente come nella foto su Instagram.