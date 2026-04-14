Nella puntata de Il Paradiso delle signore che chiuderà la settimana ci sarà una resa dei conti familiare. L’episodio, in onda venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, porterà in scena un faccia a faccia tra i Guarnieri con risvolti del tutto inaspettati, capaci di sconvolgere la vita di più persone. Saranno Umberto e Adelaide a voler sbarazzarsi di Ettore e Greta, proponendo loro un’offerta per lasciare Milano una volta per tutte. Tuttavia, la stilista sfodererà un nuovo asso nella manica quando minaccerà la contessa di rovinarle la reputazione, rivelando pubblicamente che Odile è la figlia di suo cognato.

Adelaide e Umberto pronti a sbarazzarsi di Ettore e Greta

Adelaide e Umberto non vorranno più avere nulla a che fare con Ettore e Greta dopo aver scoperto che i due fratelli sono in realtà i figli di Arturo Guarnieri, defunto fratello del commendatore. I due cognati faranno un’offerta economica agli stilisti della Galleria Milano Moda in cambio dell’unica cosa che desiderano in questo momento: vederli lasciare Milano e non rivederli mai più. Convinti di potersela cavare con un semplice accordo, la contessa e Umberto non avranno però fatto i conti con lo spirito spregiudicato dei diabolici fratelli Marchesi, pronti a giocare una nuova carta. Sarà Greta a mettere alle strette la contessa.

Greta ricatta Adelaide e fa saltare l'accordo con Umberto

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 24 aprile rivelano nel dettaglio le mosse di Greta. La stilista sarà infatti già a conoscenza del segreto che lega Adelaide a Umberto, ossia la vera paternità di Odile, nata dalla relazione clandestina tra i due cognati. Una verità che non è mai stata resa pubblica, al punto che la stessa Odile non ha mai saputo da sua madre chi fosse il suo padre biologico. Se questo segreto dovesse venire alla luce, si scatenerebbe un vero terremoto familiare: Odile potrebbe reagire in modo imprevedibile, sentendosi tradita da Adelaide, che le ha nascosto per anni una verità così importante facendole credere che Umberto fosse soltanto suo zio.

Inoltre, se Greta decidesse di parlare, anche l’alta società milanese potrebbe puntare il dito contro le famiglie Guarnieri e Di Sant’Erasmo, vista la delicatezza dello scandalo. Ci saranno poi buone notizie per Agata, che grazie a Mimmo sarà pronta a iniziare una nuova vita, mentre Caterina dovrà affrontare la delusione di non aver vinto il concorso Almat. Anche per Delia e Gianlorenzo si prospettano nuovi problemi, perché una notizia inattesa farà saltare i loro piani di comunicare al piccolo Teo le imminenti nozze. Infine, Rosa prenderà una decisione che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro e per i giudizi della critica sul suo libro.