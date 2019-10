Per questo autunno 2019-2020 continuano ad arrivare molti idee per quanto riguardano i nuovi tagli di capelli da sfoggiare. In particolare è molto gettonato il caschetto riccio con la frangia, portato anche da molte celebrità. L'hairstyle in questione è perfetto per incorniciare il volto, e in più regala uno stile molto glamour e cool. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

L'ispirazione di questa capigliatura arriva da Jennifer Beals di Flashdance: l'attrice porta una chioma media riccia e naturale.

Per completare il tutto l'attrice ha creato una frangia: quest'ultima va asciugata naturalmente all'aria. In alternativa si può utilizzare phon e diffusore e cercare di dare un bel movimento alla frangetta: va ricordato di applicare sui capelli della schiuma in modo da compattare per bene i vari ricci. Per avere un effetto finale perfetto si può anche scegliere una nuova tonalità: in questo caso via libera con colorazioni molto intense come il rosso ciliegia, il nero e il viola.

Jennifer Lopez icona di bellezza e stile, ha optato per un bob corto e super riccio: per completare l'hairstyle è presente la frangia. Ultimamente anche la top model Naomi Campbell ha sfoggiato un caschetto molto voluminoso e in stile messy.

La frangia

La vera protagonista dei prossimi mesi sarà la frangia e può essere portata in mille modi diversi: corta, lunga, sfilata, voluminosa o leggera. Ultimamente questa proposta è stata scelta anche da Rihanna: la cantante ha optato per una frangia lunga fino alle sopracciglia, sfilata, molto morbida e che si apre al centro in modo molto naturale.

Questo immancabile dettaglio è abbinato a una capigliatura lunga e sfilata, mentre invece in passato Rihanna aveva optato per una frangetta molto riccia. L'hair designer Salvo Filetti ha affermato che questa risulta essere la frangia più di successo perché è perfetta in ogni occasione. Anche molte altre star avevano optato per questo hairstyle, come ad esempio Alexa Chung, Monica Vitti, Jane Birkin, Jeanne Damas e Reese Blutstein.

Altre proposte

Il direttore creativo del salone Aldo Coppola, Stefano Lorenzi, ha affermato che la frangia regala un'immediata freschezza al volto. Inoltre, questo dettaglio è ideale per rinnovare l'hairstyle anche senza rinunciare alla lunghezza della chioma. Molto importante è regolare la frangia in base ai vari lineamenti del volto, quindi attenzione. Per un'acconciatura molto originale e per uno stile molto sbarazzino si possono raccogliere i capelli e lasciare la frangetta super spettinata.

In questo periodo rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli potrebbe essere necessario.