Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono stati proposti molti nuovi tagli di capelli. Le grandi protagoniste della stagione sono senza nessun dubbio le chiome corte: queste hanno uno stile vintage e sono ideali per le donne di tutte le età. Di seguito una carrellata degli hairstyle più di tendenza.

Nuove chiome

I tagli corti ricordano molto gli anni novanta e duemila, inoltre attualmente sono sfoggiati anche da molte celebrità.

Charlize Theron sta portando un bel bowl cut: per chi non lo conoscesse, si tratta di una chioma molto corta e con la frangia xxs. L'attrice ha optato anche per una nuova tonalità: il castano. Il bowl cut è in grado di mettere in risalto i lineamenti del volto, quindi per questo motivo deve essere realizzato alla perfezione.

Il mullet, invece, è un taglio unisex ed è stato sfoggiato negli anni '80 anche da Cindy Lauper e David Bowie: ultimamente ha scelto questa chioma anche l'attrice Úrsula Corberó.

La capigliatura dell'attrice è molto corta e sono presenti delle sfilature sulla nuca: come dettaglio finale una frangetta piena e super sfilata completa il tutto.

Altre proposte

Non può mancare nemmeno il famoso pixie cut, sfoggiato in passato anche dall'attrice Gwyneth Paltrow: il taglio è molto corto sulla nuca e il ciuffo laterale permette di realizzare anche molte acconciature. Il pixie, inoltre, addolcisce perfettamente i lineamenti del volto.

Gwyneth portava la chioma con una riga spettinata e con delle mollettine in stile anni '90; invece la modella Linda Evangelista pettinava il pixie di lato e lo acconciava con del gel. Anche la bella Ambra Angiolini ha rinnovato il suo look e ha scelto un taglio corto molto scalato, il quale le regala un look molto sbarazzino.

Tagli medi

Julia Roberts, dopo aver abbandonato i suoi lunghi capelli, sfoggia con molta disinvoltura una lunghezza media e con i ciuffi a tendina: per quanto riguarda lo styling, la Roberts ha creato un'asciugatura mossa.

Il long bob rinnova lo stile dell'attrice. Il taglio medio in questione è molto facile da portare e inoltre è di semplice manutenzione; va ricordato che con alcuni piccoli accorgimenti si adatta a ogni forma di viso. Ad esempio, su un volto lungo, se il ciuffo o la frangia sono posizionati sulla fronte danno equilibrio al tutto; su un viso tondo meglio spostare i ciuffi indietro o ai lati. Anche la tonalità è sempre molto importante e in questo caso il colore biondo realizzato sulle lunghezze e punte allarga il volto sui lati: in questo modo quest'ultimo appare più regolare.

Questo è veramente il momento più indicato per rinnovare il look e optare per un nuovo taglio di capelli corti e medi. In questo modo si affronterà nel migliore dei modi la stagione fredda.