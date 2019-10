In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Il più gettonato è senza nessun dubbio il caschetto corto di Alessia Marcuzzi. La presentatrice ha rinnovato il suo hairstyle per affrontare i mesi freddi con stile e personalità. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo il caschetto e la tonalità pink.

Nuove chiome

Alcuni giorni fa la bella Alessia Marcuzzi ha mostrato il suo nuovo caschetto corto in una diretta di Instagram.

Il taglio in questione è corto, pari e super liscio: per completare il tutto è presente la riga in mezzo, perfetta per arricchire perfettamente la chioma. Per quanto riguarda la tonalità Alessia ha lasciato le lunghezze bionde e le radici scure. Questo caschetto è perfetto sui volti tondi o quadrati: in questo modo la forma risulta otticamente allungata. Va ricordato che per trovare la proposta più adatta è meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Nuovi colori

Anche una nuova tonalità va sempre scelta con molta attenzione: di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il colore rosa, scelto anche da Lady Gaga. Inoltre, la cantante ha anche tagliato i suoi lunghi capelli ed ha optato per una chioma corta e molto voluminosa. Lady Gaga non si era mai spinta così oltre perché questa volta ha anche colorato tutte le radici e le lunghezze nella tonalità pink, mentre invece le altre volte si limitava a tingere solamente qualche ciocca della capigliatura. Questo colore deve risultare sempre molto brillante e quindi si devono utilizzare shampoo e balsamo adatti.

Altre proposte

La mania dei capelli rosa non si ferma proprio mai ed ha contagiato anche molte altre celebrità: ad esempio Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, ha colorato i suoi lunghi capelli di rosa. Invece, l'attrice Kristen Stewart ha pensato di realizzare un taglio corto e ovviamente rosa chiaro. Questa nuance è ideale su ogni tipo di lunghezza: quindi via libera con le chiome corte, medie o lunghe.

Il colore rosa può essere portato anche con ogni tipo di styling, mosso, liscio o riccio, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Se una ragazza non è molto convinta di realizzare una tintura permanente, può sempre optare per delle colorazioni che dopo alcuni lavaggi si eliminano da sole: in questo modo se il risultato non è soddisfacente, con un po' di pazienza i capelli ritorneranno del colore naturale.

Prima di procedere con la realizzazione delle sfumature pink è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia ed evitare assolutamente il fai da te. In questo modo la chioma non si rovinerà e il risultato finale sarà perfetto. Questo potrebbe essere il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli: il caschetto è il vero protagonista dei prossimi mesi freddi.