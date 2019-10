In questo autunno-inverno 2019 saranno di Moda molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono di tendenza gli hairstyle anti-age. Essi sono perfetti per nascondere le piccole rughe e dimostrare pertanto meno anni. Di seguito le novità a riguardo.

Nuove chiome

Per apparire più giovani non basta solamente un nuovo abito, ma spesso è necessario anche un nuovo taglio di capelli. Anche molte celebrità passati gli anta hanno rinnovato il proprio hairstyle.

La splendida cinquantenne Jennifer Lopez ha optato per il lob: la chioma in questione oltre a toglierle qualche anno le regala un look molto glamour. Invece le ex modelle Kristen McMenamy e Benedetta Barzini hanno pensato bene di allungare le chiome e scegliere delle nuance grige o bianche: in questo caso la capigliatura deve risultare perfettamente sana e ovviamente curata. Se i capelli sono fini è meglio creare delle scalature; mentre su quelli spessi è meglio orientarsi su tagli dritti e netti.

Le proposte continuano

Molte star continuano a portare capigliature lunghe: ad esempio Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Sarah Jessica Parker. Su queste chiome si può optare per delle schiariture o il balayage per illuminare il viso; inoltre lo styling può essere mosso o liscio. L'attrice Jane Fonda ultimamente porta lo shag: si tratta di un taglio corto, scalato e in stile anni '60.

Charlize Theron sfoggia un bowl cut e Jamie Lee Curtis un taglio corto boyish: entrambi sono difficili da portare e sono perfetti sui volti molto regolari. Per dimostrare meno anni è ideale anche il pixie cut, da scegliere più o meno scalato e inoltre è anche a bassa manutenzione. Monica Bellucci ha invece realizzato un caschetto corto, con il ciuffo medio-lungo e riga laterale; la proposta in questione è perfetta per regalare luce al volto.

Per avere dei capelli con molto più volume si può optare per il caschetto mosso. Superati i 40 anni anche la bella Victoria Beckham ha creato un lob scalato e mosso. La frangia è sempre perfetta a ogni età: Anna Wintour e Caroline De Maigret la portano lunga.

Capelli lunghi e frangia, abbinamento perfetto

Anche Jennifer Garner ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli e più precisamente una chioma lunga che ha acconciato con uno chignon alto.

L'attrice ha optato per una frangetta molto lunga e spostata di lato: quest'ultima è ideale per una ragazza che non sopporta i capelli davanti agli occhi. Jennifer Garner ha la fronte spaziosa e questo dettaglio aiuta a ridurla un po'. Molte volte la frangia è difficile da portare, quindi il consiglio è quello di asciugarla prima del resto della chioma; inoltre sono da evitare anche le spazzole tonde perché regalano troppo volume.

Insomma, questo periodo autunnale pare essere il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli.