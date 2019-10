In arrivo molte nuove proposte per ciò che concerne i tagli di capelli. In particolare, in autunno è molto usato dalle donne il mullet. Quest'ultimo è portato anche da Ursula Corbero, dai lei si può prendere ispirazione per un nuovo look. Di seguito le ultimissime novità del momento.

Nuove chiome

Il mullet negli anni '70 era sfoggiato da David Bowie e negli anni '80 questo taglio vintage è diventato molto celebre.

Ultimamente è ritornato alla ribalta grazie alla famosa Ursula Corbero, attrice della serie "La casa di carta". Per chi non conoscesse l'hairstyle in questione, si tratta di un taglio corto nella parte frontale, laterale e alta, invece risulta più lungo nella zona posteriore. Questa chioma può essere portata in stile rock chic come la bella Ursula, ma non solo, perché esistono versioni sia corte che lunghe, ovviamente in base alle varie esigenze di ogni donna.

Per uno stile molto chic, si può optare per il mullet corto e liscio: per completare il tutto si può creare una frangia super sfilata. Non può mancare il mullet super scalato e in stile anni '70 e '80. Molto originale anche una capigliatura corta, mossa e con molto volume. Per un'acconciatura particolare è ideale realizzare una tonalità sfumata sulla parte posteriore. Un abbinamento perfetto può essere un mullet con la frangia corta, in questo caso per quanto riguarda la tonalità si può optare per il biondo.

Il caschetto di Alessia Marcuzzi

Un'altra "musa" capace di dare vita a nuovi hairstyle è Alessia Marcuzzi. La presentatrice ultimamente sta sfoggiando un caschetto lungo. La lunghezza di quest'ultimo arriva alle spalle e inoltre è capace di mettere in risalto il volto. La chioma in questione è molto facile da mantenere: si può optare per una passata di piastra o solamente con la spazzola, proprio come fatto da Alessia. In questo modo il caschetto della presentatrice ha un aspetto molto naturale.

Il colore

Nel corso degli anni Alessia Marcuzzi è sempre rimasta fedele al suo biondo. Il caschetto lungo è molto richiesto anche dalle celebrità, come ad esempio Alessandra Mastronardi. L'attrice come tonalità ha scelto il brunette o meglio conosciuto come castano. L'hairstyle regala un look molto glamour e allo stesso tempo anche molto sbarazzino. Per copiare il caschetto lungo di Alessia si può mantenere la riga in mezzo e abbandonare il ciuffo laterale.

In questo modo il look risulta molto ordinato. Per realizzare una pettinatura un po' diversa dal solito e per avere un bel movimento sulla chioma si possono creare delle onde con la piastra. Questo è veramente il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.