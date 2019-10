In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. Tutte le capigliature, come il bob, il pixie e le tonalità bionde/ramate sono ideali per accontentare anche le ragazze più esigenti. Inoltre, sono perfette per ogni occasione e regalano un look molto sbarazzino.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione è il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle.

L'hairstyle è perfetto per una donna che non ama passare ore ad asciugare i capelli e desidera uno styling veloce. Il taglio alla garcon è ancora più corto e si adatta perfettamente a ogni tipologia di volto. La chioma in questione può essere asciugata all'aria, per un look molto naturale. Non va dimenticato nemmeno il pixie, portato anche da Audrey Hepburn e dalla modella Twiggy: il pixie cut è perfetto su un viso ovale.

Il long bob è ideale su un volto allungato e sui capelli fini: questa è una lunghezza media che sfiora le spalle. La lunga carrellata termina con angled bob: per chi non lo conoscesse i capelli sul davanti risultano più lunghi e sulla parte posteriore molto più corti. Angled bob è molto veloce da acconciare e inoltre è ideale su un viso quadrato.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si deve anche optare per una nuova tonalità: queste sfumature sono state create dai saloni dei parrucchieri più famosi del mondo.

Il grande protagonista della stagione sarà il biondo, proposto in moltissime sfumature: quindi via libera con il platinum quasi white. Il colore è un po' difficile da portare, però utilizzando i prodotti adatti tutto sarà molto più semplice. Per Stefano Lorenzi, hair stylist di Aldo Coppola, il biondo più alla Moda è il color champagne. Per completare il tutto basta abbinare un hairstyle elegante e contemporaneo al tempo stesso.

Kemon ha pensato di illuminare un biondo naturale con dei contrasti beige: con la tinta in questione la chioma risulta ben in risalto. Il biondo dorato ritorna sempre di tendenza: in questo caso sono perfette le lunghezze medie e quelle lunghe. Per far risaltare i capelli lunghi, scalati e biondi si possono creare dei contrasti tono su tono sulla radice e frangia: questa proposta è stata ideata dall'hair stylist francese Camille Albane.

Per donare luminosità alla capigliatura è perfetto il biondo miele o oro. Il biondo veneziano è una tonalità tutta nuova: la nuance non è ideale per tutte le carnagioni, quindi attenzione durante la scelta.

Altre proposte

Una capigliatura molto scura può essere illuminata con delle sfumature naturali tono su tono e il tutto valorizzato da un bel long bob: look creato da Coppola. Molto richiesti da tutte le donne anche i capelli rossi: il ramato è il colore perfetto per rinnovare completamente il proprio stile.

Framesi ha realizzato una chioma red con delle sfumature albicocca: il rosso ciliegia regala un look molto glamour e può essere abbinato a un bob corto. La Biosthetique ha creato un bel castano ramato scuro. Salvo Filetti ha affermato che in questi mesi freddi i rose gold risultano molto più soft: questo colore è perfetto con un taglio corto e super sfilato. Il team di Kemon, ha ideato una variante molto particolare, dove la base è di colore biondo freddo e sono state tinte alcune ciocche in una nuance pastello molto leggera. Questi giorni potrebbero essere perfetti per scegliere il nuovo taglio di capelli.