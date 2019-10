In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare i parrucchieri del salone Compagnia della bellezza hanno proposto il chin bob. La chioma in questione è molto facile da portare e inoltre è sfoggiata anche da molte star. Di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il chin bob è il vero protagonista dei prossimi mesi freddi: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto la cui lunghezza arriva al mento.

Questo hairstyle è portato anche da Lucy Boyton, Jlo, Kaia Gerber e Monica Bellucci. Il chin bob è perfetto per le donne di tutte le età; inoltre si può adattare perfettamente a tutti i tipi di volto. Per quanto riguarda lo styling la capigliatura può essere portata in mille modi diversi: quindi via libera con il liscio o il riccio. Con quest'ultimo il caschetto è molto più facile da gestire: questa è una bella notizia per tutte le ragazze che hanno poco tempo da dedicare a sé stesse a causa del lavoro.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve optare anche per una nuova tonalità. Il chin bob è perfetto con ogni tipo di colore; invece se una donna vuole rinnovare la capigliatura può scegliere il castano con delle sfumature sunshine. Il sunshine glam è in grado di fare risaltare le lunghezze ed enfatizza le punte: questa tecnica si adatta al colore castano naturale e può essere realizzata ogni quattro o cinque mesi.

Per creare dei meravigliosi riflessi sui capelli castani si può optare per il cuor di mandorla, caramello, melograno, malva o castagna. Per realizzare tutte queste nuance è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale: il risultato finale sarà sempre molto apprezzato anche dalle donne più esigenti.

Altre proposte

Ritornano di tendenza anche molte altre tonalità: ad esempio Kim Kardashian ha tinto la sua lunga capigliatura con il colore lavender grey o chiamato anche smokey lilac.

Alcune settimane dopo la bella Kim ci ha ripensato e ha scelto la nuance icy blue, una nuance molto fredda e amatissima dalle celebrità. In questo caso l'imprenditrice statunitense ha pensato anche di tagliare i capelli ed ha realizzato una lunghezza media: per completare l'hairstyle è presente un ciuffo molto morbido. Anche Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, durante la Milano Fashion Week ha effettuato un cambiamento drastico di look.

L'influencer ha sfoggiato una chioma di colore rosa: la sfumatura è stata creata dall'Art Director Samuel Milotic. Per le vere fashion victims questo potrebbe essere veramente il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli. In questo modo si affronteranno le prossime giornate grigie e piovose con molta più spensieratezza.