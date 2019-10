Spuntano delle novità interessanti riguardanti i tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno/inverno. Nonostante le chiome lunghe siano abbastanza in voga, in quest'ultimi anni un numero sempre più crescente di donne preferisce ricorrere alle forbici. In questa stagione fredda, a conquistare la platea sono svariate tipologie di tagli medi e corti come l'intramontabile caschetto, il pixie cut che ricorda l'iconica Audrey Hepburn e il vintage Bowl Cut anni '90.

Ma ultimamente non sono passati inosservati il nuovissimo Chin Bob (un caschetto antiage) e il Lobe Hair, due tipologie di tagli che promettono di ringiovanire il volto e dare un maggior sprint alla propria chioma.

I tagli di capelli di moda per la stagione autunnale e invernale: Chin Bob e Lobe

Partiamo dicendo che il taglio ideale per tutte le età è il famigerato caschetto antiage che di questi tempi prende il nome di Chin Bob.

Nello specifico si tratta di un caschetto retrò, abbastanza corto e che non supera il mento. Questo hairlook, sotto certi aspetti, è somigliante a quello che la star americana Cameron Diaz sfoggia sensualmente all'interno dello storico film 'Tutti pazzi per Mary'. Fresco, sensuale, sbarazzino e al contempo elegante, sono veramente tante le celebrità che lo hanno adottato. Anche Jennifer Lopez si è lasciata conquistare da questa tendenza.

Un’alternativa al Chin Bob è il Lobe Hair. Anche quest'ultimo è una forma di caschetto ma in una versione particolare che lascia scoperti i lobi delle orecchie. Uno stile pressoché identico a quello della star televisiva che ha spopolato nei lontani anni 90, Fantaghirò. A riportare alla ribalta questo look è stato principalmente il noto marchio Givenchy durante una sfilata parigina. Perfetto, a quanto pare, su qualsiasi forma di viso e dimensione di orecchie.

A quanto pare, con un taglio del genere vengono mostrati solamente i lobi mentre eventuali imperfezioni dovrebbero venir mascherate: inoltre, è l'ideale in particolar modo per le over 40.

Moda capelli: dalla frangia allo Shaggy bob di Taylor Swift

Un taglio di capelli corto o medio prende vita e diventa estremamente versatile se accostato ad un ciuffo lungo o ad una frangia (classica o corta). Inoltre, ci si può divertire ad acconciarli in vari modi, magari optando per una piega liscia, mossa oppure semplicemente spettinata.

Se invece si vuole optare per una chioma medio-lunga, la Moda capelli autunno/inverno 2019 sorride allo Shag anni 70 di Farrah Fawcett. Un look adottato da molte star oltreoceano come la bella Taylor Swift. Si tratta decisamente di un taglio che sta bene quasi a tutte, ma è sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere di fiducia prima di ricorrere alle forbici.