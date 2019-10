In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. Il più gettonato senza nessun dubbio è il lobe. Questo è un nuovo caschetto che lascia scoperti i lobi delle orecchie.

Nuove chiome

Il lobe ricorda molto la chioma di Fantaghirò, eroina della televisione degli anni '90: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio molto corto e può essere portato con il ciuffo o senza.

L'hairstyle può essere sfoggiato da tutte le donne over 40 e under 40 senza nessun problema; inoltre si adatta perfettamente a ogni tipo di volto. Il lobe è da evitare assolutamente se una donna non ha personalità e ha poca sicurezza in se stessa. Questa capigliatura è anche adatta a ogni forma di orecchie e lobo: in base a quest'ultimo è possibile arrivare alla lunghezza giusta dei capelli, in modo da coprire alcune imperfezioni presenti.

Per quanto riguarda la tonalità il lobe cut è perfetto con un colore omogeneo: quindi via libera con il biondo platino, il castano o il cioccolato. Se invece si mixano alcune sfumature di colore il taglio non viene valorizzato in nessun modo e non risulta per niente originale. Va ricordato che l'hairstyle non è adatto per i capelli ricci o crespi; invece risulta ideale sulle chiome lisce naturali. Va ricordato che un po' di tempo fa ha sfoggiato il lobe anche l'attrice Zendaya.

La frangia di Federica Nargi

Ultimamente è arrivata una new entry tra le chiome lunghe da amare e si tratta del taglio con la frangia a tendina della bella Federica Nargi. L'ex velina ha creato una frangia molto lunga che arriva a sfiorare il naso: questo tipo di frangetta è molto leggera e super sfilata. Inoltre è perfetta per incorniciare il viso nel migliore dei modi; il resto della capigliatura risulta leggermente mossa e questo abbinamento è veramente perfetto.

Le chiome dei prossimi mesi devono essere molto leggere e in particolare sui ciuffi frontali; invece sono da evitare assolutamente le frange molto corte e nette, la cui lunghezza arriva sopra le sopracciglia.

Altre proposte

I capelli con la frangia sono la vera tendenza dell'autunno e sono stati scelti anche da molte altre celebrità. Ad esempio la presentatrice Michelle Hunziker ha scelto un taglio lungo con la frangia; Dua Lipa ha optato per una lunghezza media e con la frangetta molto lunga.

La frangia in questione è ideale su tutti i tipi di styling: quindi via libera con le capigliature mosse, lisce o ricce. Questo dettaglio inoltre è perfetto sui capelli lunghi e medi, senza nessun problema. In questo periodo rinnovare il proprio stile è necessario: quindi questo è il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.