In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le donne il caschetto corto portato da Lily Allen. La capigliatura è facilissima da acconciare ed è perfetta in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento come le mèches.

Nuove chiome

Ultimamente Lily Allen ha abbandonato i suoi lunghi capelli color platino ed ha sfoggiato un'hairstyle tutto nuovo.

La cantautrice ha optato per un caschetto molto corto: Lily su quest'ultimo ha pensato bene di girare le punte all'insù. Per completare il tutto ha realizzato una frangetta alla Valentina di Crepax. Per quanto riguarda la tonalità, Lily ha scelto il nero corvino che le regala uno stile molto glamour e sbarazzino: questo colore rende anche il taglio molto più geometrico. L'hairstyle è perfetto su ogni tipologia di volto: però va ricordato che per portare questo caschetto una donna deve avere anche molta personalità.

Nuovi colori

Dopo un taglio tutto nuovo si deve scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sono di tendenza le mèches: quest'ultime non devono essere nette, ma si devono mescolare perfettamente al colore naturale o alla tinta. I capelli biondi sono perfetti per provare questa tecnica di schiaritura: in questo caso le mèches riescono a decolorare delle sezioni molto più ampie sulla chioma.

Inoltre, sui capelli fini regalano molto più volume grazie alla base leggermente più scura. Prima di procedere con la realizzazione della tonalità è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Altre proposte

Per quanto riguarda i capelli rossi le sfumature da scegliere partono dal rosso fuoco fino ad arrivare al biondo: queste nuance erano utilizzate anche dalla famosa Ginger Spice. Una tinta che vede unire delle mèches di diverse nuance di rosso che creano sulla chioma un effetto tridimensionale: in questo modo sulla capigliatura è presente sempre un bel movimento.

Il segreto è proprio quello di mescolare lowlights scuri e highlights chiari per aggiungere molto più profondità all'hairstyle. Su dei capelli molto scuri sono da scegliere delle tonalità castano cioccolato; invece sono assolutamente da evitare le classiche mèches bionde. Anche Kim Kardashian ha pensato di schiarire la capigliatura cioccolato con dei chunky highlights caramello: la striatura risulta netta e luminosa.

La sfumatura finale di Kim è davvero molto originale. Va ricordato che per mantenere brillante il colore come appena fatto meglio utilizzare dei prodotti adatti: ad esempio lo shampoo e il balsamo. Questo potrebbe essere il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti: con un nuovo look le giornate fredde passeranno molto più in fretta.