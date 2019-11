Per l'inverno 2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare per rinnovare il proprio look sono da prendere in considerazione le capigliature lunghe e lisce. Le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il sogno di ogni donna è senza dubbio avere dei capelli lunghi e lisci, perfettamente sani, folti e lucidissimi. Per avere tutto questo è davvero molto semplice: per prima cosa la capigliatura non va mai stressata con acqua troppo calda o frizioni troppo selvagge.

Le doppie punte si devono tagliare ogni due mesi circa; inoltre regolarmente si devono utilizzare dei prodotti setificanti e idratanti. Per quanto riguarda lo styling si può giocare con la fantasia: sulle chiome lunghe e lisce si può optare per la riga in mezzo o laterale. Per avere un look molto originale non può mancare la frangia portata da Jane B e il ciuffo: entrambe le proposte si devono adattare ai lineamenti del volto e alla struttura del capello. Non va dimenticato che per regalare un bel movimento alla chioma si possono realizzare delle scalature o sfilature.

Nuovi colori

Dopo avere scelto una nuovo taglio si deve realizzare anche una nuova tonalità. I grandi protagonisti dei prossimi mesi saranno i grey hair: si tratta semplicemente dei capelli grigi da scegliere in mille sfumature. Il grigio non è più sinonimo di età avanzata e inizia a piacere anche alle giovanissime. Sulle passerelle hanno sfilato anche molte modelle con la nuance in questione: come ad esempio Benedetta Barzini e Kristen McMenamy. Il successo del colore grey arriva anche dai vari social dove sono presenti delle donne mature con i capelli dalle radici grigio naturale.

Consigli

Questo colore è molto particolare e risulta perfetto con un look a contrasto: in questo caso si deve optare per l'abbigliamento e make up molto colorato. Ultimamente anche molte celebrità hanno optato per questa tonalità: ad esempio Cara Delevingne, Cardi B, Salma Hayek, Nicole Richie e Helen Mirren. Le versioni di grigio da scegliere sono davvero tante: i riflessi vanno dal platino al violetto e sono presenti anche delle sfumature metalliche. Per realizzare la nuance è meglio affidarsi al proprio salone di fiducia perché sui capelli prima andrà realizzata una decolorazione.

Per finire va ricordato di utilizzare regolarmente uno shampoo anti-giallo: proprio così perché il grigio assomiglia al bianco e tende a ingiallirsi molto facilmente. Ormai è finalmente arrivato il momento per realizzare e sfoggiare un nuovo taglio di capelli lunghi. In questo modo le giornate invernali passeranno molto più velocemente.