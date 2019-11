In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Il più gettonato senza nessun dubbio risulta essere lo shaggy bob. Questo hairstyle è stato inventato negli anni '70 ed è adatto a tutte le donne. Di seguito le ultime novità su come acconciarsi la capigliatura.

Nuove chiome

Il grande protagonista dei prossimi mesi è lo shaggy bob: per chi non lo conoscesse, si tratta di un taglio scalato e leggermente spettinato la cui lunghezza arriva sopra alle spalle.

Esistono anche delle versioni rivisitate dove la frangia può essere più sfilata e i volumi meno accentuati; oppure la texture può essere curly o super liscia in base alle varie esigenze di ogni donna. L'hairstyle in questione è portato anche da Alexa Chung e Taylor Swift; invece negli anni '90 era sfoggiato dall'attrice Meg Ryan. Lo shaggy bob classico risulta molto morbido e leggero: però si possono realizzare con la spazzola e il phon anche delle onde molto leggere.

Chi porta questa chioma deve sempre idratarla perfettamente utilizzando dei prodotti adatti. Per regalare un bel movimento alla capigliatura si deve tenere sempre in borsetta un dry shampoo e applicarlo all'occorrenza: questo è un'ottimo consiglio per avere una capigliatura sempre impeccabile e con il minimo sforzo.

Consigli

La gestione del taglio non è per niente complicata, però per prima cosa si deve controllare la struttura dei propri capelli.

Questi ultimi devono essere mossi o leggermente mossi; invece sono da evitare assolutamente quelli super lisci o molto sottili. Va ricordato che per dare volume allo shaggy bob servono dei capelli con la giusta materia e texture. L'hairstyle risulta anche molto versatile e può essere realizzato in diverse lunghezze e con ogni tipo di frangia: questa è una bella notizia perché in questo modo tutte le ragazze verranno accontentate.

Altre proposte

Anche Laetitia Casta ha rinnovato il suo look e ha sfoggiato una chioma tutta nuova: l'attrice ha optato per un long bob pari, liscio e con la riga centrale. Per quanto riguarda la tonalità, la bella Laetitia ha optato per il caramello; inoltre la base cenere intenso è perfetta per mettere in risalto il colore degli occhi. La chioma è ideale sui volti regolari o tondi e invece va evitata sui visi lunghi.

L'hairstyle dona un look molto chic e originale, quindi è da prendere in considerazione. Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere un consiglio al proprio parrucchiere abituale: in questo modo il risultato finale sarà sempre ben apprezzato da tutte ragazze. Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è arrivato: meglio approfittarne immediatamente per trascorrere delle tranquille giornate.