In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto richiesti da tutte le donne il pixie cut e messy bob. Le capigliature in questione sono molto facili da portare e da acconciare. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione è senza nessun dubbio il pixie cut, il quale resiste in ogni periodo dell'anno.

Questo taglio è molto corto e sono presenti molte scalature; inoltre il pixie riesce a mettere in risalto i lineamenti del volto. Anche molte celebrità hanno optato per una capigliatura corta sia nella vita reale e sia nel grande schermo. Non può mancare nemmeno il messy bob: quest'ultimo risulta più corto dietro e molto più lungo sul davanti. Per completare l'hairstyle si può creare una frangia lunga o mini.

Per quanto riguarda lo styling si può realizzare una piega anti-umidità: la chioma deve risultare leggermente mossa e molto morbida. Il micro mullet è un taglio cortissimo con la frangia: la capigliatura ricorda gli anni '70 ed era portato anche da David Bowie.

Altre proposte

Il long bob è sempre di tendenza: per chi non lo conoscesse è una chioma semi lunga la cui lunghezza arriva leggermente sotto le spalle.

L'hairstyle può essere abbinato ad una frangia corta, scalata o a un ciuffo lungo: inoltre si adatta perfettamente ad ogni tipologia di viso. Un dettaglio che non può mai mancare è la frangia a tendina: può essere portata con la riga in mezzo, girata da un lato o molto disordinata. La frangia risulta sempre molto versatile e può essere abbinata ai capelli corti o lunghi. Prima di cambiare radicalmente il proprio look è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più indicata per ogni ragazza.

Accessori

Per completare nel migliore dei modi uno styling non possono mancare gli accessori e in particolare il cerchietto portato anche da molte star. Alcuni giorni fa Kate Middleton ha indossato un frontino in velluto nero con pietruzze sparking. La Duchessa di Cambrige ha la passione per gli accessori di questo tipo ed è diventata anche una caratteristica molto nota del suo stile sempre molto semplice.

Il cerchietto mania ha contagiato anche Hollywood e in particolare Jessica Alba: l'attrice al Baby2Baby Gala che si è tenuto a Los Angeles ha sfoggiato un cerchietto di perle bianche che si abbinava all'abito. Inoltre, Jessica ha acconciato anche i capelli ed ha realizzato un'asciugatura liscia con un leggero movimento sulle punte. L'hair look è stato ideato dall'hairstylist Jesus Guerrero. Il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli potrebbe essere questo.