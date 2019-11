Arrivano delle nuove proposte riguardanti i tagli di capelli corti e medi che dettano Moda in questo autunno-inverno.

In vista dell'arrivo del nuovo anno, sono in tante a desiderare un cambiamento estetico. Tra le maggior tendenze troviamo diversi tagli per tutti i gusti, anche per coloro che preferiscono non osare eccessivamente. Si parla di chiome con volumi importanti, bob asimmetrici, frange originali e linee nette.

Dai tipici bob fino al nuovo look di Charlize Theron, anche per le colorazioni di capelli spiccano delle tonalità affascinanti come il rosso mogano o il biondo platino.

Moda tagli di capelli per la prossima stagione fredda

Il celebre sito 'Marie Claire' riporta nel dettaglio alcune delle migliori tendenze riguardanti i tagli di capelli corti. Si apprende che dai backstage delle sfilate di alta moda le modelle sfilano con impeccabili chiome ispirate ad alcune pellicole cinematografiche.

Tra esse spicca il bob scalato, da esibire anche indisciplinato e mosso con riga a lato. Un look da portare leggermente arricciato. Il bob si sposa perfettamente anche con la frangia mignon e una chioma liscia.

Per quanto riguarda la moda dei tagli di capelli medi, non tramonta il Long Bob da sfoggiare in tantissimi modi soprattutto con la riga laterale e una bella chioma riccia.

Altre tendenze di capelli: il nuovo look di Charlize Theron

Ci sono altre tendenze della moda capelli che spopoleranno nei i prossimi mesi freddi.

Charlize Theron, dopo aver a lungo fatto parlare di sé con il suo Bowl Cut anni '90, ha cambiato stile. Ora la star sudafricana possiede uno splendido taglio punk e bilanciato. Durante il "Glamour USA Women of the Year 2019", Charlize ha lasciato tutti a bocca aperta ancora una volta. Il cambiamento è stato adoperato non solo nel taglio ma anche nella tonalità che ora è più biondo di prima. Le ciocche risultano più lunghe rispetto a prima specialmente nella parte anteriore, il tutto portato lateralmente. Ai lati delle orecchie e sulla nuca la parte è più corta, in perfetto stile maschile.

Colori di capelli autunno-inverno: il rosso mogano e il biondo platino

Attraverso 'Cosmopolitan' si evince che i colori più cool della stagione fredda riguardano anche le sfumature del rosso.

Ad ispirare in particolare è la tonalità sfoggiata dalla cantante Halsey. Si tratta di un rosso mogano che è perfetto per chi ha i capelli scuri e vuole donare vitalità alla propria chioma. Dalla stessa artista si può copiare anche il suo taglio corto, che è un caschetto ristretto, perfetto anche da esibire con varie acconciature.

Lisci o ricci, con frangia o senza, con riga centrale o laterale, ma anche uno chic chignon, i capelli corti sanno essere estremamente versatili. In alternativa si può ricorrere al biondo platino di Charlize Theron.