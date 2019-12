Finalmente l'inverno 2020 è arrivato e con sé ha portato le tanto amate feste di fine anno. Per l'occasione molte donne vorranno sfoggiare delle nuove acconciature. Quest'ultime saranno molto semplici, ordinate e adatte per ogni occasione.

Nuove pettinature

Per dei capelli mossi e di lunghezza media si può optare per un semi-raccolto: in questo modo i vari boccoli saranno sempre in primo piano. Inoltre per completare il tutto non possono mancare delle mollette super colorate, perfette per le giornate di festa.

Per realizzare un look molto originale basterà raccogliere i capelli attorno al volto e successivamente fissarli dietro alla testa con un fiocco o un fermaglio gioiello. Su una chioma corta, media o lunga si devono realizzare sempre delle pieghe impeccabili e facili da creare: quindi si dovranno evitare tutte le acconciature troppo elaborate. Per un'ottimo lavoro l'unica soluzione sarà quella di lasciare la capigliatura sciolta e utilizzare la piastra, il phon o i bigodini.

Altre proposte

Per la notte di Capodanno sarà perfetto uno chignon morbido e per fissare il tutto basterà spruzzare della lacca.

Il look in questione risulterà sempre molto elegante.

Ultimamente anche Kate Middleton sfoggia con molta disinvoltura dei maxi cerchietti con gli strass. I cerchietti bombati sono perfetti su qualunque lunghezza di capelli e permettono di tenere in ordine alcune ciocche indisciplinate. Il giusto abbinamento sarà una treccia laterale e il foulard: l'accessorio dovrà essere in tinta con l'outfit. Realizzare la pettinatura con la treccia sarà davvero molto facile: per prima cosa si dovrà fissare il foulard su un lato del capo e intrecciarlo con i capelli. Va ricordato che l'ultima estremità dell'accessorio servirà per fissare perfettamente la treccia.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle spesso è opportuno scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi potrebbe essere il caso di mettere nel cassetto almeno per un po' il classico nero corvino e al suo posto sarà di tendenza il liquirizia.

Per chi non conoscesse tale tonalità, si tratta di un perfetto mix tra il nero e il castano: inoltre alla luce del sole saranno presenti delle sfumature blu o viola. La nuance in questione sarà perfetta su una carnagione mediterranea e iride scura o pelle diafana e occhi chiari. Il colore liquirizia è stato scelto anche da Belen Rodriguez, Meghan Markle, Giulia De Lellis e Eva Green.

Queste proposte possono essere portate non solo per tutto l'inverno 2020, ma in particolare nella notte di Capodanno. Questo pare essere proprio il momento giusto per sfoggiare una nuova acconciatura.