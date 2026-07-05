La Nazionale maschile torna in campo davanti al pubblico italiano per l'amichevole internazionale contro l'Argentina, in programma oggi (domenica 5 luglio) alle ore 18.00 alla BTS Arena di Trento. Per gli azzurri bi-campioni del mondo si tratta di un appuntamento utile nel percorso di preparazione alla terza settimana della Volleyball Nations League.La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Sky Sport Max.

Un test in visita della Nations League

L'amichevole con l'Argentina rappresenta un'opportunità per valutare la condizione di alcuni giocatori rientrati in gruppo durante questo collegiale.

Il CT potrà verificare sul campo il rendimento di Simone Giannelli, Yuri Romanò, Roberto Russo e Fabio Balaso, tornati a disposizione della nazionale dopo gli impegni con i rispettivi club. Giocatori fondamentali negli ultimi anni della Nazionale e che puntano a tornare protagonisti con la maglia azzurra. Allo stesso tempo il test consentirà allo staff tecnico di raccogliere ulteriori indicazioni sull'intero gruppo convocato, con l'attenzione già rivolta alla Week 3 della Volleyball Nations League, in programma dal 15 al 19 luglio a Osaka.

L'importanza delle amichevoli internazionali

Le amichevoli internazionali rappresentano un momento importante nel percorso di preparazione di una nazionale, soprattutto in una stagione ricca di appuntamenti ravvicinati come quella estiva.

Al di là del risultato finale, queste gare consentono allo staff tecnico di verificare il livello di condizione degli atleti, valutare l'efficacia delle soluzioni tattiche provate durante gli allenamenti e testare diverse combinazioni di formazione contro avversari di alto livello. Sono inoltre occasioni preziose per favorire il graduale inserimento dei giocatori rientrati dopo gli impegni con i club e consolidare gli automatismi di squadra in vista delle competizioni ufficiali. Affrontare una selezione come l'Argentina permette all'Italia di misurarsi con un avversario competitivo e di raccogliere indicazioni utili sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto della gestione dei momenti della partita.

Il test di Trento rappresenta quindi un passaggio significativo nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni internazionali, offrendo al commissario tecnico ulteriori elementi di valutazione per proseguire il lavoro di costruzione del gruppo.